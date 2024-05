Reallöhne sind in der Informatik erneut zurückgegangen

Nach 2022 müssen die Beschäftigten in der IT auch 2023 einen Reallohnverlust hinnehmen. Dies zeigen aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS).

Die Löhne sind 2023 zwar gestiegen, aber das Plus kann nicht mit der Teuerung mithalten. Im Segment "Informations­technologische und Informations­dienst­leistungen" sind die Nominallöhne im Jahres­vergleich um 1,6% gestiegen. Aufgrund der Teuerung aber sind die Reallöhne um 0,5% zurückgegangen.

Damit liegt die IT ungefähr im Schnitt aller Branchen: Das BFS weist für das Jahr 2023 ein Plus von 1,7% bei den Nominallöhnen, aber ein Minus von 0,4% bei den Reallöhnen aus. Den grössten Anstieg bei den Nominallöhnen verzeichnete die öffentliche Verwaltung mit einem Plus von 3,6%.

Vor rund einem Jahr sah es ähnlich aus. Im Bereich "Informations­technologische und Informations­dienstleistungen" stieg der Nominallohn damals zwar um 2,4%, während der Reallohn 2022 um 0,4% sank.