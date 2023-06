Rechtsrahmen für den digitalen Euro steht

Die Vorbereitungen laufen seit Jahren, nun folgt der nächste Schritt auf dem Weg zur möglichen Einführung eines digitalen Euros. Die EU-Kommission stellte einen Rechtsrahmen für eine digitale Variante der europäischen Gemeinschaftswährung vor. Zugleich setzt sich Brüssel für einen besseren Zugang zu Bargeld ein. Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Oktober entscheiden, ob sie die Arbeiten an einer digitalen Währung weiter vorantreiben wird.

Konsumentinnen und Konsumenten sollen nach dem Willen der EU-Kommission neben Münzen und Scheinen in Zukunft auch einen digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel nutzen können. Händler wären verpflichtet, den digitalen Euro zu akzeptieren. Dabei soll es aber auch Ausnahmen geben: Ein kleiner Kiosk, der auch heute nur Bargeld annimmt, würde nicht zur Annahme von digitalem Geld gezwungen werden.

Wichtig sei, dass ein digitaler Euro sowohl für Online- als auch für Offline-Zahlungen zur Verfügung stünde, betonte die Kommission. Heisst: Zahlungen sollen auch dann von Gerät zu Gerät möglich sein, wenn es keine Internetverbindung gibt, also etwa in einer Tiefgarage. "Banknoten und Münzen können die Wirtschaft der EU im digitalen Zeitalter nicht allein tragen", heisst es in dem Gesetzesvorschlag.

Die Nachrichtenagentur 'Keystone-SDA' hat sich die drängendsten Fragen zum digitalen Euro angeschaut:

Wird das Bargeld abgeschafft?

Nein. EU-Kommission und EZB haben immer wieder betont, dass ein digitaler Euro eine Ergänzung zu Scheinen und Münzen wäre und das Bargeld nicht ersetzen soll. "Wir werden den Bürgerinnen und Bürgern so lange Banknoten zur Verfügung stellen, wie es eine Nachfrage danach gibt", sagte jüngst EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta.

In einem Gastbeitrag in mehreren Tageszeitungen versicherten Panetta und EU-Kommissions-Vize Valdis Dombrovskis, die Kommission und EZB würden "alles daransetzen, dass Bargeld auch weiterhin in allen 20 Mitgliedsländern verfügbar ist und akzeptiert wird". Doch es brauche den digitalen Euro als zweite Option: "Hätten wir beide Optionen, so könnten alle frei wählen, wie sie bezahlen möchten, und niemand würde digital abgehängt."

Treueschwur zum Bargeld nur ein Lippenbekenntnis?

Im Gegenteil. Brüssel setzt sich dafür ein, dass Bargeld weiterhin breit akzeptiert wird und Verbraucher flächendeckend Zugang dazu haben. Dies soll ein zweiter Gesetzesvorschlag sicherstellen, den die EU-Kommission vorlegen wird. Dieser soll regeln, dass der Trend, nur noch bargeldlose Zahlungs­methoden zu akzeptieren, nicht Überhand nimmt. Einige Menschen hätten wegen der Schliessung von Bankfilialen und des Abbaus von Geldautomaten zudem Schwierigkeiten, an Bargeld zu gelangen, stellte die EU-Kommission fest.

"Um den Status des Bargelds als gesetzliches Zahlungsmittel in der Praxis zu erhalten, muss der leichte Zugang zu Bargeld gewährleistet sein, denn wenn die Bürger keinen Zugang zu Bargeld haben, können sie nicht damit bezahlen und der Status als gesetzliches Zahlungsmittel wird untergraben", heisst es im Gesetzesvorschlag.

Zusätzlich will Brüssel mit der Überarbeitung der europäischen Zahlungs­dienste-Richtlinie (Payment Service Directive/PSD3) dafür sorgen, dass Menschen in der EU künftig einfacher an Bargeld kommen. Die EU-Kommission will etwa, dass Einzelhändler Scheine und Münzen ausgeben können, ohne dass Verbraucher etwas kaufen müssen.

Was soll ein digitaler Euro bringen?

Grundsätzlich ermöglichen digitale Bezahlverfahren, Geschäfte binnen Sekunden abzuwickeln, auch über Landesgrenzen hinweg. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether, deren Kurse oft stark schwanken, böte die Einführung einer virtuellen europäischen Währung Privatanlegern eine stabilere Alternative, da sie eins zu eins an den Euro gekoppelt wäre. Die EZB würde die Stabilität eines digitalen Euro sichern.

Zudem bekäme Europa mit einem digitalen Euro ein eigenes Angebot für digitale Zahlungen als Alternative zu Zahlungsdienstleistern, die nicht in Europa beheimatet sind, wie etwa der US-Anbieter Paypal. "Ein System, das sich auf eine europäische Infrastruktur stützt, wäre besser gegen Störungen, einschliesslich Cyberangriffe und Stromausfälle, gewappnet", warben Panetta und Dombrovskis.

Wie könnte ein digitaler Euro aussehen?

Banken könnten den digitalen Euro wie Bargeld von den Notenbanken beziehen. Verbraucher würden ihn in einer Wallet gutgeschrieben bekommen. "Überall im Euroraum könnten die Menschen mit dem digitalen Euro kostenlos bezahlen, etwa mithilfe einer digitalen Geldbörse oder per Smartphone", erklärten Dombrovskis und Panetta. EZB und EU-Kommission erwarten auch, dass die Bezahlvorgänge damit günstiger werden.

Wie ist der Zeitplan?

Mit der Einführung eines digitalen Euros wird frühestens 2026 gerechnet. Mitte Juli 2021 beschloss die EZB, die Vorarbeiten auf die nächste Stufe zu heben: In einer zweijährigen Untersuchungsphase geht es seit Oktober 2021 etwa um Technologie und Datenschutz.

Im Oktober des laufenden Jahres will der EZB-Rat entscheiden, ob eine Vorbereitungsphase zur Entwicklung und Erprobung des digitalen Euros eingeleitet werden soll, wie EZB-Direktoriumsmitglied Panetta jüngst sagte: "Diese Phase könnte zwei oder drei Jahre dauern. Wenn der EZB-Rat und die europäischen Gesetzgeber – Mitgliedstaaten und Mitglieder des Europäischen Parlaments – zustimmen, könnten wir den digitalen Euro in drei oder vier Jahren einführen."

Gibt es auch anderswo digitale Währungen?

(SNB) will an der Schweizer Börse SIX ein neues CBDC-Pilotprojekt lancieren. Geplant ist ein Projekt mit einer Wholesale-CBDC, so Jordan. Dabei soll etwa der Zahlungsverkehr in einem digitalen Finanzsystem getestet werden. Weltweit arbeiten nach Angaben des Bundesfinanzministeriums aus dem April 114 Staaten an der Entwicklung von digitalem Zentralbankgelds (Central Bank Digital Currencies, CBDC). Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will an der Schweizer Börse SIX ein neues CBDC-Pilotprojekt lancieren. Geplant ist ein Projekt mit einer Wholesale-CBDC, so Jordan. Dabei soll etwa der Zahlungsverkehr in einem digitalen Finanzsystem getestet werden.

Auch das britische Finanzministerium und die Bank of England prüfen die Einführung eines digitalen Pfunds. Vergleichsweise weit vorangeschritten ist in Europa das Projekt E-Krona der schwedischen Zentralbank, denn in dem skandinavischen Land werden Schein und Münze kaum noch genutzt.

China arbeitet schon länger an einer digitalen Variante seiner Währung Renminbi. "Der chinesische digitale Renminbi (e-CNY) etwa verzeichnete schon Ende des Jahres 2021 über 260 Millionen Nutzerinnen und Nutzer", schreibt das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht April 2023. "Elf Staaten hatten im März 2023 digitales Zentralbankgeld bereits breit im Markt eingeführt, darunter Nigeria und Jamaika."