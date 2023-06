Red Hat hat eine neue Channel-Chefin für EMEA

Bei Red Hat ist neu Penny Philpot für das Channel-Geschäft in der EMEA-Region zuständig. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde sie zur Vice President EMEA Partner Ecosystems ernannt. In dieser Rolle werde sie unter anderem dafür verantwortlich sein, die Präsenz von Red Hat in der Region mithilfe der Partner weiter auszubauen.

Penny Philpot. Foto: zVg

Philpot ist laut Mitteilung seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätig. Sie bringe viel Erfahrung in der Leitung von Channel-Teams und im Aufbau verschiedener Marktzugänge mit, schreibt Red Hat. Von ihren früheren Karrierestationen her kenne sie Red Hat bestens und sei in der Branche gut vernetzt.

Einen Grossteil ihrer Karriere verbrachte Philpot bei Oracle. 2018 wechselte sie zu Microsoft, wo sie das internationale ISV-Geschäft verantwortete. Später hatte sie ähnliche Rollen bei Cisco und Palo Alto Networks inne.