Red Hat hat einen neuen CEO

Das US-Unternehmen Red Hat gibt die Ernennung von Matt Hicks zum President und CEO bekannt. Er tritt die Nachfolge von Paul Cormier an, der ab 2020 CEO des Unternehmens gewesen war.

Hicks gehört zu den Red-Hat-Veteranen. Er startete 2006 als Developer bei den IT-Teams des Softwareanbieters. Im Verlauf der Jahre hatte er verschiedene Führungspositionen inne. Hicks war laut der Mitteilung ein wichtiges Mitglied des Teams, das Red Hat Openshift entwickelt hat, einem der Kernprodukte von Red Hat.

Zuletzt amtete Hicks als EVP of Products and Technologies und verantwortete die Produktstrategie und -Entwicklung. Unter seiner Führung sei die Open-Hybrid-Cloud-Strategie von Red Hat vorangetrieben worden, schreibt das Unternehmen. Er fühle sich geehrt und sei begeistert, so Hicks, dass er seine neue Funktion zu diesem Zeitpunkt übernehmen kann. "Es gab noch nie eine aufregendere Zeit in unserer Branche", und die Möglichkeiten, die sich Red Hat bieten, seien "enorm".

Cormier: Skalierung und M&A-Strategie

Cormier, seit über 20 Jahren bei Red Hat, werde künftig als Chairman von Red Hat fungieren, erklärt das Unternehmen. In dieser Funktion werde er weiterhin mit dem Vorsitzenden und CEO von IBM, Arvind Krishna, zusammenarbeiten. Er sowie Hicks berichten direkt an Krishna.

Paul Cormier, Chairman Red Hat.

Der Fokus von Cormier werde die Skalierung des Unternehmens sein, inklusive der Steigerung der Kundenakzeptanz von Open-Source-Technologien. Seit der Übernahme durch IBM sei er massgeblich an der Skalierung des Anbieters beteiligt gewesen und habe die Marktneutralität des OS-Anbieters bewahrt, heisst es in der Mitteilung weiter. Da Cormier mehr als zwei Dutzend Übernahmen geleitet habe, werde er auch eng mit dem Management an der zukünftigen M&A-Strategie arbeiten.

