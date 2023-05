Red Hat setzt auf mehr KI und Automatisierung

Beim diesjährigen Red Hat Summit geht es unter anderem um KI und Automatisierung. Der Open-Source-Spezialist will die Funktionen von Openshift AI ausbauen, heisst es in einer Mitteilung. Das Tool ist eine Erweiterung der Kubernetes-Plattform für KI-Arbeitslasten und -Anwendungen.

"Wir haben in den letzten 10 oder 20 Jahren so viel Zeit und Energie darauf verwendet, Anwendungsplattformen zu entwickeln, und heute geht es darum, die Daten-Workloads mit derselben Plattform zusammenzuführen, die wir zum Erstellen und Ausführen von Anwendungen verwenden", sagte Chris Wright, CTO von Red Hat, in einem Pressebriefing. "Die Herausforderungen für Unternehmen bei der Einführung von KI und Machine Learning sind enorm."

Neue Features sind unter anderem Deployment Pipelines, um KI- und Machine-Learning-Experimente sowie automatisierte Machine-Learning-Workflows zu verfolgen. Auch das Model Serving wurde erweitert und umfasst nun eine GPU-Unterstützung für Inferenz- und benutzerdefinierte Laufzeiten.

Red Hat springt auf den KI-Zug

Mit weiteren Ansible-Lösungen will Red Hat im Bereich Künstliche Intelligenz noch mehr mitspielen. Ansible Lightspeed wird in den IBM Watson Code Assistant integriert. Dabei handelt es sich um einen generativen KI-Service für die Ansible-Automatisierung. Der Dienst soll die "Einführung der Automatisierung im gesamten Unternehmen vorantreiben". Ausserdem soll er helfen, Aufgaben zu automatisieren und Arbeitslast auf niedrigeren Ebenen zu übernehmen.

Mit Event-Driven Ansible können Unternehmen die Automatisierung als "Strategie in der gesamten Hybrid Cloud" aktivieren. So ist es für IT-Teams möglich, Regeln vorab festzulegen, die automatisierte Reaktionen auf unterschiedliche Situationen auslösen. Etwa auf nicht reagierende Systemprozesse oder unberechtigte Zugriffsanfragen.