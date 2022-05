Red Hat veröffentlicht Stackrox als Open Source

Anfang 2021 hatte Red Hat die Übernahme des Kubernetes-Security-Unternehmens Stackrox bekannt gegeben. Mit der Übernahme erwarb Red Hat eine Security-Lösung für Cloud-native Anwendungen, die in "Advanced Cluster Security (ACS) for Kubernetes" umbenannt wurden. Nun stellt das Unternehmen ACS für Kubernetes unter neuem – beziehungsweise altem – Namen als Open-Source-Version zur Verfügung: Stackrox.

Mit Stackrox lasse sich DevSecOps vereinfachen, in dem Sicherheitsfunktionen in den kompletten Lebenszyklus integriert werden, von der Entwicklung bis zur Bereitstellung. Dies schliesse Sichtbarkeit, Schwachstellenmanagement, Konfigurationsmanagement, Netzwerksegmentierung, Compliance und Bedrohungserkennung ein, so Red Hat.

Während Red Hats ACS weiterhin für die Sicherheit der eigenen Container-Plattform Openshift sorgen soll, werde das Open-Source-Projekt Stackrox weitgehend Hersteller-neutral sein. Unterstützt werden etwa Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) und die Google Kubernetes Engine (GKE). Red Hat plane aber, in der Stackrox-Community aktiv zu sein, wie es in der Ankündigung weiter heisst.