Redit eröffnet Zürcher Niederlassung

Der IT-Dienstleister Redit Services meldet die Eröffnung seines neuen Standortes in Zürich, mit dem man näher an die Kundschaft in der Region heranrücken will. Für Redit ist dies der 6. Standort, die anderen sind in Zug, Aarau, Buochs, Lyss und Oberrüti domiziliert.

Gleichzeitig meldet das Unternehmen, dass Dalibor Kuzmanovic bereits seit diesem Februar als Account Manager und als Standortleiter Zürich eingestellt ist. Seitdem verantwortet er den Aufbau des Zürcher Standorts. Laut seinem Linkedin-Profil war Kuzmanovic zwischen 2010 und 2015 als ICT Supporter Professional für die KV Business School Zürich tätig. Danach wechselte er als Service & Support Coordinator zum Zuger IT-Dienstleister Wide Technology und zuletzt arbeitete er knapp 5 Jahre lang als Leiter Information & Technology beim Personalvermittler Axxeva Services.