Regierungsrat soll sich bei Zoogler-Stellenabbau einschalten

Die Google-Mutter Alphabet will weltweit 12'000 Stellen oder rund 6% ihrer Belegschaft abbauen . Wie viele "Zoogler" davon betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. "Wir haben aktuell keine Informationen, inwiefern der Standort Schweiz von einem Stellenabbau betroffen sein könnte", erklärte uns die Gewerkschaft Syndicom vor rund zwei Wochen . Man sei aber mit besorgten Mitarbeitenden in Kontakt, "um sie in dieser unsicheren Situation zu unterstützen".