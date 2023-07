Rein in die Cloud, raus aus der Cloud

Laut einer von Cloudera unter 850 grossen Unternehmen aus 7 Ländern der EMEA-Region durchgeführten Umfrage plant eine grosse Mehrheit, in den kommenden 1 bis 3 Jahren noch mehr Daten als bisher in Public Clouds auszulagern. In unserem nördlichen Nachbarland Deutschland sind es nicht weniger als 93% der Befragten. Gleichzeitig wollen aber 74% im gleichen Zeitraum Daten aus der Cloud ins eigene Rechenzentrum zurückholen. (In der Schweiz wurde die Umfrage nicht durchgeführt).

Die am häufigsten genannten Gründe für eine Auslagerung in die Cloud sind laut der Befragung die bessere Zugänglichkeit der Daten (49%), die Optimierung der Datenspeicherung und -sicherung (46%) und erhoffte Kosteneinsparungen (46%).

Die Gründe, die für Unternehmen gegen eine Auslagerung sprechen, sind Sorgen über die Cybersicherheit und die Nichteinhaltung von Vorschriften (56%), Bedenken wegen Performance-Problemen, wenn grosse Datenmengen in Echtzeit bearbeitet werden sollen (55%) und ein drohender Vendor-Lock-in (55%).

Zu viel oder zu wenig Analysetools?

Gemäss weiteren Umfrageergebnissen nutzen aktuell 74% der befragten deutschen Unternehmen ein Multi-Cloud-Modell mit zwei oder mehr Hyperscalern. 70% nutzen sowohl Private-Cloud-, als auch Public-Cloud-Modelle in einer hybriden Architektur. Allerdings sind knapp drei Viertel der Ansicht, dass die Speicherung von Daten in verschiedenen Cloud- und On-Premises-Umgebungen die Nutzung ihrer Daten eher erschwert.

Die befragten Unternehmen setzen laut Cloudera zunehmend auf Datenanalyse, um einen grösseren Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Die IT-Abteilungen (72%) äussern demnach gegenwärtig am häufigsten Bedarf für zusätzliche Analysewerkzeuge. Es folgen die Finanzabteilung (53%), der Vertrieb (50%), das Marketing (49%), das operative Geschäft (44%) und die Personalabteilung (28%). Allerdings glauben gleichzeitig 71% der Befragten, dass ihr Unternehmen über zu viele Datenanalyse-Tools verfügt. Weniger als die Hälfte der Befragten weiss aber genau, wie viele dieser Tools in ihrem Unternehmen im Einsatz sind.