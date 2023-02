Rekord: IT-Branche zählt 135'000 Beschäftigte

Die Schweizer IT-Branche verzeichnet einen neuen Höchststand an Beschäftigten. Laut Bundesamt für Statistik (BFS) haben dort im 4. Quartal 2022 rund 135'000 Personen gearbeitet. Das ist eine Zunahme von 7,3% im Vergleich zum Vorjahr, als in der Branche 126'000 Personen tätig waren.

Entwicklung der Beschäftigtenanzahl in der IT-Branche

Auch die offenen Stellen nahmen deutlich zu. 6000 Stellen waren in den letzten drei Monaten 2022 in der IT-Branche ausgeschrieben, 11,6% mehr als im selben Zeitraum im Jahr zuvor. Zugleich gab eine Mehrheit der Betriebe an, noch mehr Stellen schaffen zu wollen. Hinter dem Maschinenbau liegt die IT auf Rang zwei der "Beschäftigungsaussicht", die Rekrutierung dürfte sich damit nochmals schwieriger gestalten.

Dies zeigt das neuste Beschäftigungsbarometer des Bundesamts für Statistik (BFS). Was dort als "Wirtschaftsabteilung Informationstechnologie und Informationsdienstleitungen" ausgewiesen ist, deckt sich in etwa mit der Vorstellung der IT-Branche in der Schweiz: von Herstellern über Dienstleister und Softwareentwickler bis zu Resellern.

Nicht inbegriffen in den Zahlen sind Beschäftigte in Unternehmen, die zwar auch IT-Dienstleistungen erbringen, aber hauptsächlich in anderen Branchen wie der Finanzindustrie tätig sind. Und auch Informatiker bei Banken, Versicherung oder Behörden werden nicht gezählt.

In der IT-Branche arbeiten gut 26% der Beschäftigten Teilzeit. Das ist höher als der Frauenanteil, der gerade mal bei 24% liegt.

Der Telekommunikationsbereich schrumpft weiter. Dort waren im 4. Quartal 2022 noch 26'000 Personen beschäftigt, was einem Rückgang von 1,9% entspricht.