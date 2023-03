Relio sichert sich Fintech-Lizenz

Das Schweizer Startup Relio hat eine Fintech-Lizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) erhalten. Die Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, unabhängig von Partnerbanken und deren Strukturen, Prozessen und Technologien zu arbeiten, erklärt Relio-CEO Lav Odorovic.

Mit der Genehmigung möchte man nun ein digitales Geschäftskonto für KMU starten und damit die Compliance automatisieren. "So ersparen wir den Kunden viel Bürokratie", sagt Odorovic in einer Mitteilung. Zu den Hauptinvestoren von Relio gehören TX Ventures, der Wagniskapital-Fonds der Börsenbetreiberin SIX und der High-Tech Gründerfonds (HTGF). Die Fintech-Lizenz eröffne viel Potenzial für Neues, ohne die Kunden einem hohen Risiko auszusetzen.

Um Finanzunternehmen zu fördern, hat der Gesetzgeber 2019 die Fintech-Bewilligung geschaffen. Die Finma beurteilt bei Gesuchen, ob die Geschäftstätigkeit eine Bewilligung benötigt und ob überhaupt eine möglich ist. Im Vergleich zu einer Banklizenz ist das Verfahren aber einfacher und die Kapitalanforderungen sind tiefer.

So sind Publikumseinlagen für jedes Unternehmen auf maximal 100 Millionen Schweizer Franken oder gleichwertige Vermögenswerte limitiert. Diese dürfen weder angelegt noch verzinst werden.