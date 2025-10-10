Remo Mini wird COO von Collana Health

10. Oktober 2025 um 14:47
image
CEO Martin Straumann und COO Remo Mini (v.l.). Foto: Collana IT

Der neue COO soll bei Collana Health die Bereiche Beratung, Prozessdigitalisierung und Steuerung komplexer Vorhaben weiterentwickeln.

Der IT-Dienstleister Collana Health erweitert seine Geschäftsleitung mit Remo Mini als Chief Operating Officer (COO). Er soll laut einer Mitteilung bei dem Unternehmen den Ausbau des Consultings sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantworten.
Mini wechselt von Büro H Healthcare, wo er neun Jahre als Partner tätig war. "Remo Mini versteht es, anspruchsvolle Projekte in nachvollziehbare, umsetzbare Schritte zu übersetzen. Mit seiner lokalen Health-Expertise, seiner Kundennähe und seinem Gespür für passgenaue Lösungen wird er die digitale Transformation unserer Kunden gezielt vorantreiben", sagt sein neuer Chef Martin Straumann in der Mitteilung.
Büro H und Collana Health kündigen ausserdem an, künftig in ausgewählten Projekten zusammenarbeiten zu wollen. Dabei will die Beratungsfirma Büro H ihre Expertise im Schweizer Gesundheitswesen einbringen.
