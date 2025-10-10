Remo Mini wird COO von Collana Health

Der IT-Dienstleister Collana Health erweitert seine Geschäftsleitung mit Remo Mini als Chief Operating Officer (COO). Er soll laut einer Mitteilung bei dem Unternehmen den Ausbau des Consultings sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantworten.

Mini wechselt von Büro H Healthcare, wo er neun Jahre als Partner tätig war. "Remo Mini versteht es, anspruchsvolle Projekte in nachvollziehbare, umsetzbare Schritte zu übersetzen. Mit seiner lokalen Health-Expertise, seiner Kundennähe und seinem Gespür für passgenaue Lösungen wird er die digitale Transformation unserer Kunden gezielt vorantreiben", sagt sein neuer Chef Martin Straumann in der Mitteilung.