Remo Mini wird COO von Collana Health

Zu teuer: Bündner Kantonsspital muss Cloud-Pläne aufgeben
Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.
Die auf Vermögensverwaltungslösungen spezialisierte Softwarefirma lässt sich am Bankenplatz Genf nieder. Von dort aus sollen Kunden im EMEA-Raum bedient werden.
Trotz global steigender Ransomware-Aktivität gingen im September 2025 die wöchentlichen Cyberangriffe im Vergleich zum Vormonat um 30% zurück.
Der CEO und der Co-CEO der IT-Tochter Aity sind gegangen (worden). Der Grund sind laut der Kantonalbank unterschiedliche Auffassungen über die Strategie.