Reseller wittern mehr Business in der IT-Security

IT-Channel-Unternehmen in der EMEA-Region hoffen auf mehr Geschäft im Security-Bereich. Fast die Hälfte der von Context befragten Reseller (45%) gab an, in den nächsten 12 Monaten in den Bereich investieren zu wollen. Damit sei Security erstmals wichtiger als Cloud, schreibt der Marktforscher.

Angesichts der Bedeutung von Cybersicherheit für IT-Unterfangen von Unternehmen sei es keineswegs überraschend, dass dies auch für Reseller eine Priorität werde, sagt Adam Simon, Global Managing Director von Context.

Auch der Marktforscher Canalys erklärte in einer Mitteilung, dass der Cybersecurity-Bereich ein wichtiger Wachstumssektor für die Channel-Partner sei. Die Ausgaben von Unternehmen in diesem Bereich fallen dieses Jahr gemäss einer Canalys-Prognose um über 13% höher aus als 2022. Allerdings steige bei den Kunden der finanzielle Druck, weshalb Ausgaben stärker überprüft und priorisiert werden, schreibt der Marktforscher.

Gefragt sind laut der Mitteilung Cybersecurity Services, einschliesslich Beratung, Managed Services und Outsourcing-Dienstleistungen. "Unternehmen werden ihre Cybersicherheitsstrategien in diesem Jahr weiter umgestalten, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen", so Canalyst-Analyst Srikara Upadhyaya. Dies werde zu mehr Beratungsaufträgen für Channel-Firmen führen, etwa um die betriebliche Komplexität bei Kunden zu reduzieren. Weiteres Wachstum prognostiziert Canalys in Lösungen für die Daten-, Netzwerk- und Endpoint-Sicherheit, das Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie die Schwachstellen- und Sicherheitsanalyse.

Cloud, Sustainability und ein bisschen KI

In früheren Befragungen von Context war Cloud der wichtigste Investitionsbereich von Channel-Unternehmen. Das Cloud-Business bleibe trotz wachsender Security-Investitionen aber eine Priorität, schreibt der Marktforscher. 43% wollen demnach in Cloud-Services und -Produkte investieren, 41% in den Networking-Bereich.

Insgesamt zeige die Befragung von 7800 Channel-Unternehmen in der EMEA-Region eine stabile Lage. In den kommenden 12 Monaten erwartet die grosse Mehrheit der Firmen Wachstum.

Künstliche Intelligenz ist für den Channel noch kein grosses Thema, so ein weiteres Ergebnis der Befragung. Er habe ein grösseres Interesse an KI erwartet, sagt Adam Simon, Global Managing Director von Context.