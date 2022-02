Retarus expandiert in die Welschschweiz

Der deutsche Enterprise-Cloud-Anbieter Retarus hat sich neben seiner Filiale in Frauenfeld auch in Genf ein Standbein aufgebaut. Die Firma will ihre Produkte in Zukunft von dort aus in die gesamte französischsprachige Region ver­treiben. Zuständig dafür soll Christian Wietbrok sein. Er wurde gemäss einer Mitteilung des Unter­nehmens zum Vertriebsleiter für die Westschweiz ernannt und soll künftig den lokalen Vertrieb und Kundenservice verantworten.

Wietbrok arbeite von seinem Home Office in Genf aus und kenne die Bedürfnisse der Westschweizer Unternehmen, so der Cloud-Anbieter weiter. Er sei seit über 15 Jahren als Berater und Handelsvertreter im Bereich Sicherheitslösungen für den IT-Sektor tätig und berät Unternehmen bei der digitalen Transformation. Bevor er zu Retarus stiess, war er unter anderem bei der Asecus AG, Lexmark, McAfee und Verizon Business in leitenden Positionen tätig, so die Mitteilung.

Martin Hager, CEO und Gründer von Retarus, sagte zu der Expansion: "Als europäisches Unternehmen wissen wir die kulturelle Vielfalt von Region zu Region zu schätzen und investieren in den Vertrieb und Support für unsere Kunden auf lokaler Ebene." Mit der Präsenz in Genf wolle die Firma weiter wachsen und ihre Marktposition in der Westschweiz verstärken.