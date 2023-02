Reto Baumann ist neuer CIO bei Concordia

Im Sommer des vergangenen Jahres machte sich der Schweizer Ver­si­che­rungs­konzern Concordia auf die Suche nach einem neuen CIO . Gefragt wurde damals nach einer Person mit fundierter IT-Ausbildung sowie langjähriger Führungserfahrung. Neben Knowhow in der Umsetzung von Grossprojekten wurden auch Kompetenzen in der Softwareentwicklung, der Integration von Standardsoftware und den verschiedenen Formen des Outsourcings gefordert.

Nun scheint das Unternehmen in der Person von Reto Baumann fündig geworden zu sein. Er wird auf der Homepage der Versicherungsgesellschaft neu als Geschäftsleitungsmitglied für die Informatik aufgeführt. Auf Linkedin verkündete Baumann die frohe Botschaft bereits vor zwei Wochen. " Ich freue mich riesig, ab nächster Woche, die Geschäftsleitung der Concordia in der Rolle als CIO zu verstärken", schrieb er dort und bedankte sich gleichzeitig beim Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung.

Gemäss seinem Profil verfügt Baumann über ein Master Degree der ETH Zürich in Computer and Information Science. Während seiner bisherigen Karriere arbeitete er für 7 Jahre als Senior IT Security Specialist bei IBM, bevor er 2010 zu Swisscard AECS wechselte, wo er bis im Dezember 2022 verschiedene technische Positionen innehatte, zuletzt als Head of Strategic IT Management and Agile Delivery.