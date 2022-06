Reto Zeidler wird neuer Leiter Information Security bei Pragmatica

Das Consulting- und Prozessoptimierungsunternehmen Pragmatica hat mit Reto Zeidler einen neuen Leiter für den Bereich Information Security vorgestellt. Bereits Anfang Juni habe er sein neues Amt angetreten, so eine Mitteilung der Firma mit Sitz in Zürich und Zug. Mit der Ernennung will man laut eigenen Angaben insbesondere den rasch wachsenden Geschäftsbereich Informations- und Cybersicherheit verstärken.

Der Innerschweizer gelte als erfahrener Security-Experte und sei auch an der Hochschule Luzern als Gastdozent tätig, schreibt sein neuer Arbeitgeber. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung von Ispin, wo er das Cyber-Defense-Geschäft verantwortete. “Mit Reto Zeidler haben wir einen starken Leader und Security Experten gewonnen, welcher den Fokus auf unsere Information- und Cyber Security Dienstleistungen unterstreicht”, so Pragmatica CEO Gerfried Mülleitner.