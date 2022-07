Review: Microsoft Surface Laptop Go 2

Ein Laptop mit 12,4-Zoll-Bildschirm ist ungewöhnlich. Dementsprechend gewöhnungsbedürftig ist das Format des Touchscreen-Displays, das ausserdem stärker spiegelt als nötig.

Die neue Generation des Surface-Laptop-Modells ist seit Juni in der Schweiz erhältlich. Angepriesen wird das je nach Ausstattung ab 650 Franken erhältliche Gerät als "schlank, leicht und viel Leistung für unterwegs". Der Preis ist angesichts der Ausstattung mit Intels i5-Chip sowie mindestens 4 GB RAM und 128 GB SSD-Speicher überaus fair.

Alle Versprechen hält das Notebook aber nicht. Es ist zwar tatsächlich kompakt und auch stabil gebaut und bietet genügend Rechenpower sowie Akkuleistung für einen (langen) Arbeitstag. Aber leicht ist das Gerät für seine Grösse mit seinen 1,1 Kilogramm tatsächlich nicht. Zum Vergleich: Das mit 13,3-Zoll-Display spürbar grössere Macbook Air, dem der Surface Laptop Go 2 auch optisch ähnelt (oder nachempfunden ist, je nach Sichtweise), wiegt nur 160 Gramm mehr.

Nichtsdestotrotz ist das Microsoft-Gerät eine valide Alternative zum Macbook. Einerseits wegen des deutlich attraktiveren Preises, andererseits aber auch punkto Nachhaltigkeit. Anders als bei Apple lassen sich bei Microsoft SSD, Tastatur, Trackpad, Display sowie Akku bei Defekt austauschen. Ausserdem punktet das Surface-Gerät mit einer überaus gelungenen Tastatur, die tatsächlich einen guten Schreibkomfort bietet.

Fazit: Gelungenes Einstiegsgerät

Dafür, dass Microsoft sein Surface Go 2 in der unteren Preisklasse platziert, spielt es durchaus in der oberen Liga – zumindest wenn man keine Ansprüche an Videoschnitt oder andere rechenhungrigen Anwendungen hat. Als reines Arbeitsgerät tut das Notebook genau das, was es soll. Es ist langlebig, bietet genügend Leistung fürs Office und hat mit die beste Tastatur, die ein Notebook haben kann. Einzig das Gewicht ist für ein Gerät dieser Grösse zu hoch.