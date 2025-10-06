Rhätische Bahn benötigt SAP-Support

6. Oktober 2025 um 14:20
Abo
image
Foto: Rhätische Bahn

Das Bahnunternehmen will sein ERP-System weiterentwickeln. Zusätzlich zum bestehenden Partner Aveniq soll ein SAP-Spezialist die Software während fünf Jahren optimieren.

Die Rhätische Bahn arbeitet seit mehr als zwei Jahren mit der ERP-Software SAP S/4Hana. Die Lösung sei während dieses Zeitraums durch technische Updates und mehrere Erweiterungen ergänzt worden, heisst es in einer Ausschreibung auf der Plattform Simap.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Open Text stösst eDocs-Geschäft ab

Das Dokumentenmanagement für Anwälte und Juristen passt offenbar nicht mehr in das Portfolio der Kanadier. Die Software geht für 163 Millionen US-Dollar an Netdocuments.

publiziert am 3.10.2025
image

Schweizer Gütesiegel für KI-Software

Schweizer Entwickler können für ihre Software-Anwendungen und Services künftig ein Gütesiegel anfordern, wenn sie eine KI-Komponente enthalten.

publiziert am 3.10.2025
image

Exentis beruft neuen CEO

Rolf Bachmann hat Gereon Heinemann abgelöst und ist seit dem 1. Oktober CEO.

publiziert am 3.10.2025
image

Zivilschutz erhält eine App

Die Mobilapplikation "Dienstmanager" soll unter anderem das physische Dienstbüchlein ersetzen. Anfang 2026 beginnen erste Pilotversuche.

publiziert am 2.10.2025