Rhätische Bahn benötigt SAP-Support

Open Text stösst eDocs-Geschäft ab
Das Dokumentenmanagement für Anwälte und Juristen passt offenbar nicht mehr in das Portfolio der Kanadier. Die Software geht für 163 Millionen US-Dollar an Netdocuments.
