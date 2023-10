Roche arbeitet bei Künstlicher Intelligenz mit Amazon zusammen

Der Pharmakonzern Roche arbeitet künftig mit Ibex Medical Analytics und Amazon Web Services im Bereich der Künstlichen Intelligenz zusammen. Gemeinsam wollen die Unternehmen über die Softwareplattform Navify Digital Pathology Pathologielaboren KI-gestützte Entscheidungshilfen liefern, wie Roche mitteilte.

Im Zuge der Zusammenarbeit sollen die Labore auf die Softwareplattform von Ibex zugreifen können, um vor allem bei der Diagnose von Brust- und Prostatakrebs die KI-gestützte Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Die cloudbasierten Lösungen sollen auf AWS laufen.

Unter digitaler Pathologie versteht man laut Mitteilung die Digitalisierung des traditionellen Pathologie-Workflows, angefangen vom Scannen der Objektträger über die Visualisierung bis hin zur Analyse.

Die KI-Algorithmen von Ibex werden demnach weltweit in Laboren und Spitälern eingesetzt. Diese Algorithmen sind derzeit in den USA nur für Forschungszwecke und nicht für die Verwendung in diagnostischen Verfahren zugelassen. In Europa sind sie für die Erkennung von Brust- und Prostatakrebs in verschiedenen Arbeitsabläufen zugelassen.