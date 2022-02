Roger Vetter wird Chefdigitalisierer bei EWL

Der Verwaltungsrat von Energie Wasser Luzern (EWL) hat Roger Vetter zum Leiter des Bereichs Digitalisierung und Transformation gewählt. Der 49-Jährige wird die neue Funktion als Mitglied der Geschäfts­leitung am 1. April 2022 antreten, so die Mitteilung des Innerschweizer Infrastrukturbetreibers. Vom neuen Bereichsleiter wird erwartet, dass er die Digitalisierungs- und Trans­for­mations­prozesse innerhalb der EWL vor­an­treibt und die Organisation als modernes Dienstleistungsunternehmen positioniert.

Roger Vetter war bei Also Schweiz in mehreren leitenden IT-Positionen tätig und wurde 2008 zum Mitglied der Geschäfts­leitung ernannt. Zudem habe er neben­beruflich eine Executive MBA an der Hochschule Luzern abgeschlossen, so die Elektrizitätswerke. Seit März 2012 sei er beim Luxusuhrenhändler Bucherer in Luzern als Leiter Informatik (CIO) tätig gewesen. Neben seiner langjährigen Führungserfahrung verfüge er auch über ausgewiesene Kenntnisse im Umgang mit Change-Management, digitalen Transformationen und eine hohe Affinität für Cyber-Security, so der Infrastrukturbetreiber.