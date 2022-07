Ruedi Becker ist neuer Chef bei Targens Schweiz

Seit etwas mehr als einem Jahr ist der deutsche Finanzdienstleister Targens mit seiner Niederlassung im glarnerischen Schwanden in der Schweiz präsent

Nun hat der Anbieter von Compliance-Diensten und -Produkten den bisherigen Leiter des Business Developments, Ruedi Becker, zum neuen CEO ernannt. Becker folgt auf Evangelos Aneziris, der das Unternehmen verlässt. Weiterhin als Verwaltungsrat im Unternehmen verbleibt der Glarner "Die Mitte"-Nationalrat Martin Landolt.

Lange IT-Karriere in der Nationalbank

Bevor Becker im Herbst 2020 zu Targens stiess, arbeitete er als COO für den Winterthurer Dienstleister Koch IT und war zuvor während 13 Jahren Mitglied der Direktion der Schweizerischen Nationalbank. In dieser Funktion verantwortete er eigenen Angaben zufolge unter anderem das IT-Lieferantenmanagement sowie die Strategieentwicklung und -umsetzung der gesamten Informatik der SNB in den Bereichen Service Level Management, Information Security, Applikationsarchitektur und Cloud-Services.