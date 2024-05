Rüschlikon lagert erstmals Gemeinde-IT aus

Rüschlikon lagert Betrieb, Support und Wartung des gesamten Informatik­systems aus. Dazu zählen laut Ausschreibungsplattform Simap rund 70 Clients, diverse Drucker und 70 in einem Rechenzentrum gehostete, übliche Applikationen. Ausgeschlossen vom Outsourcing-Vertrag ist einzig die Gemeindesoftware von Abraxas, die der IT-Dienstleister selbst hostet. Optional ausgeschrieben war überdies die Migration auf Microsoft 365.

Die Gemeinde am Zürichsee setzt dabei erstmals auf ein Full-Outsourcing. IT-Projektleiterin Annika Sousa Lima begründet gegenüber inside-it.ch, dass der Aufwand nicht weiter tragbar sei und bezüglich "Sicherheitsrisiken das interne Know-how fehlte". Die interne IT Rüschlikons beschäftigt lediglich eine Person, deren Stelle durch das Outsourcing nicht gefährdet sei, so Sousa Lima.

Drei Anbieter haben Offerten eingereicht

Der Auftrag für die nächsten drei Jahre geht an Upgreat. Der Fehraltdorfer IT-Dienstleister ist fortan für den Betrieb und Support aller Komponenten, MS-Office-Support sowie Ersatz der Clients, Monitore sowie Notebooks verantwortlich. Darüber hinaus sorgt der Anbieter für die Lieferung, Installation und schlüsselfertige Inbetriebnahme aller Komponenten mit Datenübernahme aus dem aktuellen System.

Upgreat hat sich gegen zwei weitere Anbieter durchgesetzt und verrechnet für den Auftrag insgesamt 2,3 Millionen Franken.