RZ-Ablösung kostet den Flughafen Zürich 5,7 Millionen Franken

Der Flughafen Zürich beschafft sich extern "Lieferung, Konzeption, Integration und Wartung einer Software-defined-Compute-Lösung (SDC) im redundanten 2-Rechen­zentrums-Betrieb". Wie einer Ausschreibung auf der Beschaf­fungs­platt­form Simap zu entnehmen ist, wurde der Auftrag zu einem Gesamtpreis von 5,7 Millionen Franken an Soultec aus Dübendorf vergeben.

Mit der Neuanschaffung soll die bisherige RZ-Infrastruktur ersetzt werden, erklärte Flughafen-Sprecherin Bettina Kunz im April gegenüber inside-it.ch . Damit will man beim grössten Schweizer Flughafen vermehrt auf Sicherheit und Cloud-Readiness setzen. Die klassische HCI- oder CI-Infrastruktur war von der Ausschreibung explizit ausgeschlossen.

Insgesamt gingen 4 Angebote beim Flugplatz ein. Begründet wird der Zuschlag an Soultec auf Simap aber nicht. Als Zuschlagskriterien werden lediglich die "Total Cost of Ownership" (45%), die technischen Anforderungen (50%) und die Anforderungen an die anbietenden Unternehmen (5%) gelistet.