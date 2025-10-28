RZs: Der Strom- und Wasserverbrauch beunruhigt

Gemäss einer von Algorithmwatch in Auftrag gegebenen Umfrage befürchten 71% der befragten Schweizerinnen und Schweizer, dass der Wasserverbrauch von neu gebauten Rechenzentren das Ökosystem beeinträchtigen könnte. Nur 33% der Befragten macht sich gleichzeitig keine Sorgen zum heutigen oder zukünftigen Energieverbrauch von Rechenzentren in der Schweiz.

Laut Schätzungen machen Rechenzentren gegenwärtig etwa 6% bis 8% des gesamten Stromverbrauchs der Schweiz aus, etwa ebenso viel wie Endgeräte (PCs, Laptops, Smartphones, Fernseher usw) . Der Anteil der Rechenzentren dürfte aber in Zukunft stark steigen, insbesondere, falls verstärkt Infrastrukturen für energiefressende KI-Systeme in hiesigen RZs betrieben werden.

Laut Algorithmwatch war die vom britischen Marktforschungsunternehmen Savanta in fünf europäischen Ländern durchgeführte Umfrage repräsentativ. In der Schweiz wurden dafür vom 17. bis 28. September 2025 1006 Personen befragt. Allerdings sollte man bei der Beurteilung der Zahlen beachten, dass die Umfrage online durchgeführt wurde. Dies bewegt erfahrungsgemäss vor allem Personen zum Mitmachen, die glauben, dass sie einigermassen über ein Thema Bescheid wissen.

Zumindest unter den Umfrageteilnehmenden sind die angegebenen Meinungen aber ziemlich klar verteilt. Rund 80% wünschen sich laut Algorithmwatch Transparenz hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Umweltauswirkungen von Rechenzentren. 72% finden, dass neue Rechenzentren nur dann gebaut werden sollten, wenn sie ihren Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Nur 20% der Antwortenden äusserte die Meinung, dass neue Rechenzentren auch gebaut werden sollten, wenn sie mit Energie aus Gas, Kohle oder Öl betrieben werden.