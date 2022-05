Safe Host wird von US-Investor gekauft

Die Investmentfirma IPI Partners gab heute bekannt, dass sie eine Mehr­heits­beteiligung am Genfer RZ-Betreiber Safe Host erworben hat. Gemäss eigenen Angaben hat sich die amerikanische Gesellschaft primär auf Investitionen in kritische digitale Infrastrukturen spezialisiert.

Bislang war Safe Host im Besitz der Gründer, des Managements und von Step­stone Real Estate. Die finanziellen Einzelheiten zu der Übernahme wurden nicht bekannt gemacht.

Nach dem Abschluss der Akquisition soll Safe Host unter der Marke Stack Infrastructure operieren. Unter diesem Namen werden bereits in Italien und in den nordischen Ländern RZ-Dienstleistungen angeboten. Mit der Übernahme von Safe Host will die Investmentfirma für zusätzliche Grösse und geografische Vielfalt sorgen, um so die Präsenz in Europa zu stärken. Ebenfalls sollen durch die Akquise die Fähigkeit von Hyperscale- und Enterprise-Services auf der Plattform verbessert werden.

John Eland, CEO von Stack EMEA, kommentierte den Zukauf: "Die zentrale Lage der Schweiz, die politische und wirtschaftliche Stabilität, die hohen Datenschutzstandards und die erneuerbaren Energiequellen sind für unseren Kundenstamm sehr attraktiv, und wir glauben, dass der Markt gut positioniert ist, um das Wachstum im Hyperscale- und Enterprise-Bereich weiter zu steigern."