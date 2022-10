Sailpoint ernennt Sales-Chefin für DACH-Region

Christina Langfus ist neue Vice President Sales für den DACH-Raum bei Sailpoint. Ihre Aufgabe werde es sein, das Sales-Team auszubauen und den Vertrieb von Software-as-a-Service-Lösungen weiter voranzutreiben, teilt der IAM-Spezialist mit.

Langfus blicke auf annähernd 30 Jahre Führungserfahrung in IT- und Kommunikationsunternehmen zurück, so die Mitteilung. Zuletzt trug sie seit Oktober 2019 die Verantwortung für die Sales-Teams der Deutschen Telekom, zu ihren vorherigen Stationen zählen laut ihrem Linkedin-Profil unter anderem Vodafone und Microsoft. Bei Microsoft arbeitete sie in Deutschland über 12 Jahre lang, zuletzt als Sales Director Business Applications.