Salesforce bringt generative KI in sein Portfolio

"KI verändert unsere Welt und transformiert die Geschäftswelt auf eine Art und Weise, die wir uns nie vorstellen konnten, und jedes Unternehmen muss KI-first werden", glaubt Marc Benioff, CEO von Salesforce. Somit hat auch der CRM-Spezialist seine KI-Lösungen in Form der "AI Cloud" präsentiert.

Im Kern der AI Cloud steckt Einstein mit KI-Modellen, die sich speziell an den CRM-Markt richten. Einstein solle Mitarbeitende aus Vertrieb, Marketing oder Commerce effizienter machen, schreibt Salesforce.

Generative KI im Salesforce-Portfolio

Man bringe mit Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT und so weiter generative KI in jedes Produkt, so Salesforce. Damit erlaube es AI Cloud beispielsweise Vertriebsmitarbeitenden, automatisch personalisierte E-Mails zu generieren, oder den Serviceteams, Chat-Antworten und Zusammenfassungen zu erstellen. Entwickler sollen Code generieren oder Fehler finden können. Als Uses Cases von Slack GPT nennt der Anbieter das automatische Erstellen von Workflows oder von KI erstellte Zusammenfassungen.

Die neuen Features werden im Verlauf des Jahres und bis 2024 ausgerollt.

Wer mit ChatGPT, Dall-E und Co. bereits gearbeitet hat, weiss, dass die verwendeten Prompts direkten Einfluss auf die Qualität und Relevanz der von KI generierten Inhalte hat. Mit dem Ziel, diese zu optimieren, biete Salesforce Prompts, die harmonisierte Daten verwenden, um die Ausgaben auf den Kontext eines Unternehmens abzustimmen, wie es heisst. Damit sollen auch "Halluzinationen" der KI vermieden sowie Zeit gespart werden.

Verschiedene Sprach-Modelle nutzbar

AI Cloud sei so konzipiert, dass eine Vielzahl von Large-Language-Modellen genutzt werden könnten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Etwa könnten die LLMs von AWS, Anthropic, Cohere und anderen innerhalb der Salesforce-Infrastruktur gehostet werden können.

Salesforce habe eine Partnerschaft mit OpenAI vereinbart, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Hintergrund ist die Befürchtung von Unternehmen, dass bei der Verwendung von generativer KI kritische oder sensible Daten geleakt werden könnten . Salesforce will dies mit einem "Trust Layer" lösen. Dieser solle verhindern, dass die grossen Sprachmodelle (LLM) Daten absaugen und Unternehmen so unterstützten, ihre Anforderungen in Sachen Datenschutz, Security und Compliance einzuhalten. Um die Daten in der Salesforce-Umgebung zu halten, werde der Einstein GPT Trust Layer mit der Enterprise API von OpenAI kombiniert.

Daneben könnten Anwender die von Salesforce entwickelten LLMs nutzen, einschliesslich CodeGen, CodeT5+ und CodeTF. Weiter bietet der Softwareanbieter ein "Bring your own Model". Kunden könnten ihre eigenen Modelle, egal ob sie über Amazon Sagemaker oder Googles Vertex AI laufen, über den Einstein GPT Trust Layer direkt mit AI Cloud verbunden.