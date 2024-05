Salesforce ernennt neuen Zentraleuropa-Chef

Salesforce gibt die Ernennung von Alexander Wallner zum neuen CEO Zentraleuropa und Deutschland-Chef bekannt. Er tritt seine Position per Anfang Mai an und verantwortet das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wallner war zuletzt CEO beim deutschen Cloud-Anbieter Plusserver. Davor war er lange Jahre für Netapp tätig, unter anderem als General Manager EMEA.

Der neue Zentraleuropa-Chef soll laut Mitteilung den Ausbau des Geschäfts in der Region vorantreiben und "dafür unter anderem das hohe Nachfrage-Momentum für KI-Lösungen und die Data Cloud nutzen". Salesforce setzt dabei auch auf die eigene generative KI-Lösung Einstein Copilot.

Wie das Unternehmen ebenfalls mitteilte, wird der KI-Assistent jetzt allgemein für jede Salesforce-Anwendung verfügbar sein und über "neue Funktionen verfügen, die seine Fähigkeit zur automatischen Ausführung von Aktionen verbessern". Neben der allgemeinen Verfügbarkeit von Einstein Copilot kündigte Salesforce auch das Zero Copy Partner Network an, das ein globales Ökosystem von Anbietern für den Aufbau sicherer Datenintegrationen für die Salesforce Data Cloud eröffnet.