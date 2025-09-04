Salesforce ersetzt Support-Mitarbeitende durch KI

Abo
Palo Alto und Cloudflare sind die nächsten Salesforce-Opfer
Die Angriffswelle auf die Applikation Salesloft Drift weitet sich zu einer Supply-Chain-Attacke aus. Hunderte Firmen sind betroffen, auch prominente Security-Anbieter.
Er heisst wie die englischen Polizisten: Bobby. In einem Pilotversuch soll der Chatbot Auskünfte zu verschiedenen Themen geben.
In einem Jobinserat der Bundeskanzlei wird eine Leiterin oder ein Leiter der Abteilung Transformation und Interoperabilität gesucht. Die Stelleninhaberin verlässt den Bund.
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.