Salesforce ersetzt Support-Mitarbeitende durch KI

Salesforce hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Im vergangenen Quartal konnte der Online-CRM-Riese seinen Umsatz im Jahresvergleich um 10% auf 10,24 Milliarden Dollar erhöhen. Unterm Strich stieg der Gewinn um 32% auf knapp 1,9 Milliarden Dollar. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt mit 1,24 bis 1,29 Milliarden Dollar aber eher unter den Erwartungen. Der Kurs der Salesforce-Aktie fiel im nachbörslichen Handel deshalb um rund 4%.

Salesforce setzt in seiner Produktelinie sehr stark auf KI-Agenten, um ihre Attraktivität zu steigern. Um Kunden verstärkt dafür zu begeistern, brüstete sich CEO Marc Benioff mit dem Nutzen, den solche Agenten seinem eigenen Unternehmen bringen.

So erklärte er bei einem TV-Auftritt, er habe durch den Einsatz von KI die Stellen im Kundensupport von 9000 auf rund 5000 reduzieren können. Natürlich könnten die Chatbots noch nicht alle Probleme lösen und es brauche weiterhin Menschen, aber rund die Hälfte aller Kundenanfragen könne Salesforce mittlerweile von KIs bearbeiten lassen.

Diese hätten den Support zudem auch messbar verbessert. Zuvor habe das Supportteam aufgrund von Personallimiten rund 100 Millionen Anfragen unbeantwortet gelassen. Nun werde jede einzelne Anfrage aufgegriffen.

Es ist nicht klar, ob die Reduzierung des Personalbestands auch zu Entlassungen geführt hat, oder ob die ehemaligen Supporterinnen und Supporter neue Jobs im Unternehmen erhalten haben. Möglicherweise konnten zumindest einige von ihnen in den Sales-Bereich wechseln. Benioff erklärte, dass er die Anzahl der Mitarbeitenden im Support und im Sales-Bereich habe "neu ausbalancieren" müssen.