Salesforce kommt in Schweizer Rechenzentrum

Europäische RZ-Standorte werden für US-Anbieter immer wichtiger. Das ist auch bei Salesforce nicht anders. "Kunden wollen sicher sein, wo ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden", schreibt das Unternehmen in einem aktuellen Blogpost

Deshalb hat Salesforce die "European Union Operating Zone" angekündigt, welche die Nutzung von Cloud-Produkten, genannt Hyperforce, des Unternehmens mit "Kunden- und technischen Support, der direkt in der EU geleistet wird", so Salesforce.

Punkto RZ-Standorte lässt sich das Unternehmen nicht richtig auf die Äste hinaus. Salesforce arbeitet mit "Public-Cloud-Anbietern zusammen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", heisst es beispielsweise. Und Salesforce schiebt die Verantwortung gleich ab: "Der Anbieter richtet Rechenzentren an Standorten ein, um Datenresidenz und Leistung bereitzustellen."

Die globale Präsenz von Hyperforce werde weiter ausgebaut, verspricht das Unternehmen. Hyperforce sei derzeit in 12 Ländern weltweit verfügbar und werde bis Ende 2023 an vier weiteren Standorten eingeführt, "unter anderem in der Schweiz".