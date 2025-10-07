Salesforce soll eine Milliarde blechen

Abo
"Ein CISO ist wie ein Sicherheitsgurt"
Umut Yilmaz ist CISO der Berner Kantonalbank. Im Interview spricht er über die Veränderung seiner Rolle, Cybersecurity in der Schweiz und seine grössten Sorgen.
Eine kritische Lücke in der E-Business Suite wird bereits angegriffen. Security-Spezialisten warnen vor einer "massenhaften Ausnutzung".
Die Zurich Versicherung warnt Regierungsbehörden vor einem nachlässigen Umgang mit Cybergefahren. Sie sollten aktiv beobachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
Das Unternehmen untersucht einen Vorfall in seiner Gitlab-Instanz. Cyberkriminelle behaupten, 28'000 Repositories mit Kundendaten gehackt zu haben.