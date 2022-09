Salesforce startet neue CRM-Plattform namens "Genie"

Bevor in San Francisco die Dreamforce-Konferenz auch physisch startete, informierte Salesforce in einer Online-Medienkonferenz über seine Neuerungen. Die wichtigste trägt den Namen "Genie". "Wir haben Hyperforce auf den Markt gebracht, und jetzt freuen wir uns, Genie auf den Markt bringen zu können", sagte David Schmaier, Präsident und Chief Product Officer bei Salesforce. Genie sei "das erste Echtzeit-CRM der Welt".

Konkret soll sich damit jeder Teil von Customer 360 automatisieren, intelligent gestalten und in Echtzeit verarbeiten lassen, so Schmaier. Die Datenverarbeitungsplattform Genie soll zum Ausbau aller in Customer 360 enthaltenen Produkte beitragen: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Mulesoft und Slack. Darüber hinaus lasse sich Genie in das Datenfreigabesystem von Snowflake integrieren. Auch "First Party"-Daten von Google, Amazon Ads und Meta soll die Plattform aufnehmen und verarbeiten können. Weitere Ausweitungen zu Drittanbietern seien geplant.

Einbindung der KI Einstein und von Flow

Die Bedeutung der Echtzeitinteragtion erklärte Schmaier damit, dass es in der digitalen Welt auf Millisekunden ankomme. "Jemand kommt auf Ihre Website und möchte Informationen über Ihre Produkte, er möchte bestellen und er möchte Produkte bestellen, die jetzt verfügbar sind. Sie brauchen diese Informationen in Echtzeit." Durchschnittlich benutze aber jedes Unternehmen 976 verschiedene Applikationen – "jetzt können Sie diese mit Genie vereinheitlichen".

Genie basiere auf Hyperforce, der Public-Cloud-Infrastruktur von Salesforce, und verbinde sich insbesondere über Mulesoft mit verschiedenen Datenkanälen (Mobile, Web, API). Die Plattform verbinde sich ausserdem mit der KI-Empfehlungsmaschine Einstein und dem Workflow-Tool Flow. Damit könnten die Leistung von Hyperscale-Echtzeitdaten genutzt werden, um "reaktionsschnellere Aktionen und Interaktionen zu ermöglichen", kündigt Salesforce an.

"Wir haben SAP überholt"

Damit sieht sich das Unternehmen auch um mehr als Millisekunden gegenüber der Konkurrenz im Vorsprung, wie dann später bei der Dreamforce-Eröffnung CEO Marc Benioff anmerkte. Man habe kürzlich den CRM-Konkurrenten SAP im Geschäft mit Unternehmensanwendungen überholen können. "Ich schätze SAP sehr", sagte Benioff. "Sie hatten ein tolles Quartal – wir hatten ein besseres Quartal. Das bedeutet, dass Salesforce das weltweit grösste Unternehmen für Unternehmensanwendungen ist."

Neben Genie kündigte Salesforce auch Neuerungen für Slack an. Mit dem sich aktuell noch im Preview-Mode befindenden "Slack Canvas" soll nächstes Jahr eine neue Oberfläche ausgerollt werden. Auf dieser sollen Mitarbeitende Ressourcen kuratieren, organisieren und teilen können. Mit Canvas sollen Vorschauen auf vom Benutzer freigegebene Bilder, Texte und Videos angezeigt werden. Weiter sollen User Workflows einbetten und Informationen sofort aktualisieren können.