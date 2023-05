Der Telekomanbieter Salt ist im ersten Quartal 2023 weiter gewachsen. Laut einer Mitteilung legte der Umsatz insgesamt um 4% auf 270,7 Millionen Franken zu. Der Gewinn auf Stufe Ebitda kletterte um 4,4% nach oben und belief sich auf 135 Millionen Franken.

Zum Umsatzplus beigetragen habe das Kundenwachstum bei den Postpaid-Mobilfunkkunden, schreibt Salt. Die Anzahl sei um 32'500 auf über 1,5 Millionen angestiegen, wobei im Firmenkundengeschäft das beste Quartal seit 10 Jahren verzeichnet worden sei. Daneben sei auch die Zahl der Glasfaser-Kunden "rasant" gestiegen.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist Salt ab 2024 exklusiver Partner der Schweizer Post für die Mobilfunkprodukte für Postkunden. Die Produktpalette soll in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden. Diese Partnerschaft biete weiteres Wachstumspotenzial, schreibt Salt.

Wie das Unternehmen bereits angekündigt hat, wird am 1. Juni Max Nunziata als CEO übernehmen . Er hatte in den Jahren Führungspositionen in verschiedenen Branchen und Regionen inne und kenne sowohl den B2C- als auch den B2B-Markt. Unter anderem war Nunziata als Chief Customer Experience Officer und dann als Chief Business Officer in der Geschäftsleitung von Sunrise tätig. Zuletzt arbeitete er Bonuscard, dem zur Cornèr Bank Gruppe gehörenden Anbieter von Kredit- und Prepaid-Karten.