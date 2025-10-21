SAP-Einkaufsberater kommt in die Schweiz

Das deutsche SAP-Beratungshaus Uwe Werner IT Einkaufsberatung gründet eine Schweizer Gesellschaft. Wie das Unternehmen mitteilt, soll am neuen Standort in Cham sukzessive ein eigenes Beratungsteam aufgebaut werden. Die Niederlassung werde von Firmengründer Uwe Werner geleitet.

Das 2021 gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf das SAP-Lizenzgeschäft sowie das Vertrags- und Wartungsmanagement. Die Deutschen hätten in den letzten zwei Jahren schon 14 Kunden in der Schweiz rekrutiert, darunter die Franke Group. Als Zielgruppe für die Neukundenakquisition definiert Firmeninhaber Werner SAP-Anwenderunternehmen mit mindestens 1 Millionen Euro Nettolizenzvolumen.

Werner und sein Team würden als intermediärer Partner zwischen SAP und den Kunden die Führung und Koordination sämtlicher direkter Verhandlungen mit dem ERP-Anbieter übernehmen. Laut Eigenbeschrieb beschäftigt das Unternehmen am deutschen Hauptsitz in Walldorf aktuell sechs Mitarbeitende.