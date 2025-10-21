SAP-Einkaufsberater kommt in die Schweiz

21. Oktober 2025 um 10:00
image
Firmeninhaber Uwe Werner, Foto: Uwe Werner IT Einkaufsberatung

Das auf SAP-Verträge spezialisierte Beratungshaus Uwe Werner IT Einkaufsberatung eröffnet eine Niederlassung in Cham und will von dort aus den Schweizer Markt bedienen.

Das deutsche SAP-Beratungshaus Uwe Werner IT Einkaufsberatung gründet eine Schweizer Gesellschaft. Wie das Unternehmen mitteilt, soll am neuen Standort in Cham sukzessive ein eigenes Beratungsteam aufgebaut werden. Die Niederlassung werde von Firmengründer Uwe Werner geleitet.
Das 2021 gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf das SAP-Lizenzgeschäft sowie das Vertrags- und Wartungsmanagement. Die Deutschen hätten in den letzten zwei Jahren schon 14 Kunden in der Schweiz rekrutiert, darunter die Franke Group. Als Zielgruppe für die Neukundenakquisition definiert Firmeninhaber Werner SAP-Anwenderunternehmen mit mindestens 1 Millionen Euro Nettolizenzvolumen.
Werner und sein Team würden als intermediärer Partner zwischen SAP und den Kunden die Führung und Koordination sämtlicher direkter Verhandlungen mit dem ERP-Anbieter übernehmen. Laut Eigenbeschrieb beschäftigt das Unternehmen am deutschen Hauptsitz in Walldorf aktuell sechs Mitarbeitende.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Sense IT Solutions entsteht aus Fusion im Sensebezirk

Die zwei Freiburger Firmen Futec IT und Lehmann Computer fusionieren zu Sense IT Solutions. Das Unternehmen positioniert sich als der neue regionale IT-Dienstleister.

publiziert am 20.10.2025
image

Kaum Fortschritt bei KI in Schweizer Firmen

Die KI-Projekte in Schweizer Unternehmen kommen offenbar nicht voran. Ein Grund dürfte der vielenorts fehlende Business Case sein.

publiziert am 20.10.2025
image

Graubünden fördert rätoromanisches Sprachmodell

Der Kanton beteiligt sich finanziell am Aufbau eines KI-Modells für Rätoromanisch. Ein Chatbot soll den Spracherwerb fördern.

publiziert am 17.10.2025
image

Strafanzeige wegen Blockchain-Plattform der Fifa

Der spielerische Vertrieb von Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf einer Online-Plattform der Fifa hat die Aufmerksamkeit der interkantonalen Geldspielaufsicht erregt.

publiziert am 17.10.2025