SAP geht auf Neukundenjagd

Mit "Grow with SAP" bietet SAP ein neues kommerzielles Paket ausschliesslich für Public-Cloud-Lösungen. Es richtet sich an mittelgrosse Unternehmen, wie CEO Christian Klein in der Ankündigung ausführt. Laut dem 'Manager-Magazin' könnte es sich für Kunden mit ab rund 20 ERP-Usern lohnen.

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) erklärt, dass das Lizenzmodell des neuen Pakets auf Full-User-Equivalents (FUE) basiert. Die FUE entsprechen der tatsächlichen Anzahl von Personen, die berechtigt sind, auf bestimmte Lösungen in der S/4Hana-Cloud zuzugreifen. Aus Anwendersicht sei dies in Ordnung, findet die DSAG.

Grow ähnele dem 2021 lancierten Paket "Rise with SAP", das aber vor allem darauf abzielte, Bestandskunden zum Wechsel in die S/4Hana-Cloud zu bewegen. Wie bei Rise bilde auch bei Grow S/4Hana Public Cloud den Kern. Dazu kommen aber etwas andere Zusatzservices, beispielsweise SAP Build Process Automation, das für Workflow-Management oder für Robotic-Process-Automation (RPA) eingesetzt werden kann, anstatt der Signavio-Lösungen von SAP.

Der deutsche ERP-Riese hat schon mehrmals versucht, neben Grossunternehmen auch mittelgrosse und sogar kleinere Unternehmen als Kunden zu gewinnen, aber bisher immer mit wenig Erfolg.

Auch bei der DSAG scheint eine gewisse Skepsis mitzuklingen, ob es bei diesem Anlauf klappt. Am ehesten sieht die DSAG Chancen für Grow bei bestehenden SAP-Kunden, die bei Tochtergesellschaften ein neues ERP einführen wollen.

Bitte keine "Einbahnstrasse in Richtung Public Cloud"

Unternehmen sollten sehr genau prüfen, ob die Public-Cloud-Lösung ihre prozessualen Anforderungen erfüllen kann, warnt Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand Lizenzen, Service & Support in einer Einordnung von Grow. Für Neukunden, aber auch Bestandskunden, die auf eine S/4Hana-Public-Cloud-Lösung setzen wollen, sei Grow "auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen ein kommerziell attraktives Angebot". Doch es brauche auch ausreichend Berater und Beraterinnen, um diese Lösungen einzuführen. Derzeit fokussiere der Beratermarkt jedoch verstärkt auf On-Premises- und Private-Cloud-Lösungen.

Unabhängig von kommerziellen Paketen wie Rise und Grow dürfe es nicht passieren, dass bei der Lieferung von Innovationen On-Premises- oder Private-Cloud-Lösungen zugunsten von Public-Cloud-Lösungen benachteiligt werden, mahnt Henzler. SAP habe ein sehr breites Spektrum an Kundenunternehmen mit verschiedensten Anforderungen, von den gesetzlichen Regularien bis zu der notwendigen prozessualen Individualität. Dementsprechend könne und dürfe es beim ERP keine "Einbahnstrasse in Richtung Public Cloud" geben und es dürften auch nicht bestimmte Produkte in der Entwicklung bevorzugt werden.