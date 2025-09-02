SAP investiert Milliarden in digitale Souveränität

Der Softwarekonzern SAP will in den nächsten zehn Jahren mehr als 20 Milliarden Euro in den Ausbau digital souveräner IT-Infrastrukturen investieren. Wie Vorstandsmitglied Thomas Saueressig vor den Medien sagte, soll das Geld unter anderem in zwei neue Bereitstellungsmodelle für SAP-Lösungen fliessen: die digital souveräne SAP-Cloud und eine von SAP betriebene Infrastruktur im Rechenzentrum der Kunden.

Wie der SAP-Manager ausführte, fliessen die Milliarden nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in die Forschung und die Entwicklung neuer Lösungen. Ferner würde davon zusätzliches Personal für den Betrieb der Sovereign-Cloud-Angebote bezahlt. Die Kunden hätten damit die Wahl, dass Techniker mit einem europäischen Pass in einem SAP-Rechenzentrum oder in ihren eigenen Räumen rund um die Uhr an sieben Wochentagen die SAP-Systeme pflegten.

Die Sovereign Cloud basiere auf Open-Source-Technologie und diene ausschliesslich dem Betrieb von SAP-Lösungen – inklusive der KI-Anwendungen, betonte Saueressig. Trotz des Infrastructure-as-a-Service-Modells würden Applikationen anderer Anbieter nicht unterstützt. Denn der Hersteller sichert nur die Kontrolle seiner eigenen Lösungen. Sowohl die Business-Anwendungen in den SAP-Rechenzentren als auch in der Sovereign Cloud On-Site beim Kunden verwalten die Administratoren sowie Techniker des deutschen Konzerns.

Souveränität hat ihren Preis

Je nach Bereitstellungsmodell will SAP unterschiedliche Preise abrufen. Die firmeneigene Cloud dürfte dabei das günstigste Angebot sein, der 24/7-Betrieb einer Sovereign Cloud On-Site in den Räumlichkeiten des Kunden das kostspieligste. Saueressig machte keine detaillierten Angaben über die Preispläne für die neuen Offerten.

Der Präsident SAP Sovereign Cloud, Martin Merz, betonte an dem Medienanlass, dass sein Unternehmen schon heute digital souveräne Infrastrukturen betreibe. Für den Aufbau lokaler und regulatorisch konformer Cloud-Angebote hatte SAP vor knapp einem Jahr bereits Investition von 2 Milliarden Euro angekündigt.

Mit den neuen, zusätzlichen Mitteln sollen Unternehmen in Zukunft noch mehr Wahlfreiheit erhalten. "Das Full-Stack-Angebot von SAP für souveräne Cloud-Lösungen bietet Kunden die Möglichkeit, ihr bevorzugtes Bereitstellungsmodell auszuwählen und unterstützt sie gleichzeitig dabei, höchste Compliance-Anforderungen zu erfüllen", sagte Merz.