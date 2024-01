SAP kommt On-Prem-Kunden einen Schritt entgegen

Für SAP ist klar, "wer Digitalisierung ernst nimmt, muss in die Cloud". Dies sagte beispielsweise CEO Christian Klein an einer Veranstaltung vor einem knappen Jahr. Das Unternehmen fährt einen klaren Cloud-Kurs und erntete dafür auch einiges an Kritik. Insbesondere eine Ankündigung, dass mass­gebliche Innovationen zukünftig nur noch Kunden mit einem Rise- oder Grow-Vertrag angeboten werden, also Kunden, die SAP in einer Cloud betreiben, habe viele Anwender "kalt erwischt", kommentierte die Anwendergruppe DSAG.