SAP macht mehr Umsatz und Gewinn

Der deutsche Softwarekonzern SAP hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Wie daraus hervorgeht, war die vergangene Geschäftsperiode äusserst erfolgreich. So konnte der Umsatz um 9% auf über 9 Milliarden Euro gesteigert werden. Währungsbereinigt hätte das Wachstum sogar 12% betragen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Angetrieben wurde die positive Entwicklung von einer starken Nachfrage im Cloud-Geschäft. Der Cloud-Backlog ist im Vergleich zum Vorjahr um 22% gewachsen. Währungsbereinigt wären sogar fast 30% möglich gewesen, wie SAP schreibt. Insgesamt wurde ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 2,57 Milliarden Euro erzielt.

"Wir haben erneut ein Quartal mit herausragenden Ergebnissen erzielt", sagte Christian Klein, Vorstandsvorsitzender von SAP. KI-Innovationen und die Business Data Cloud hätten das Portfolio noch stärker gemacht. "Für die Abwicklung von Geschäftsabläufen beginnt eine neue Ära, und SAP ist bestens aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren."

Finanzvorstand Dominik Asam erklärte: "Wir haben ein sehr gutes zweites Quartal erreicht – mit einem beschleunigten Wachstum der Umsatzerlöse, starker Profitabilität und einem starken Free Cashflow." Für das zweite Halbjahr bleibe man vorsichtig optimistisch und behalte insbesondere die geopolitischen Entwicklungen genau im Auge.

In der Mitteilung finden sich auch Informationen zu den Tätigkeiten von SAP in der Schweiz. So schreibt der Konzern, dass sich der Basler Fleischverarbeiter Bell Food Group für das Cloud-Programm "Rise with SAP" entschieden hat. Weiter heisst es, dass die Zürcher Kantonalbank zu den wichtigsten Neukunden von SAP zählt und dass die Stadtverwaltung von Biel ihre S/4Hana Cloud in Betrieb genommen hat.