SAP-Migration – das Dilemma der Daten und Downtime

SAP-Systeme sind immer unternehmenskritisch und sollten 24/7 laufen. Doch «never touch a running system» gilt nicht mehr. Denn bis 2027, spätestens 2028, muss sich jedes Unternehmen, das SAP nutzt, mit dem Umstieg auf S/4HANA befasst haben. Die neuen Funktionalitäten in Kombination mit den Möglichkeiten der Public Cloud eröffnen zahlreiche Chancen. Doch bedeutet es auch eine Zäsur, denn SAP-Transformationen ziehen in der Regel Downtimes mit sich. Stehende SAP-Systeme beeinflussen Finanzprozesse, den Einkauf, das Rechnungswesen und je nachdem auch Produktion und Logistik. Eine effiziente Transformation ist somit eine solche, die Downtimes minimiert. Unternehmen tun gut daran, spezifisches Augenmerk auf das Daten-Assessment zu legen und ggfs. sogar eine Data Migration Factory einzurichten, in der sämtliche Migrationsanforderungen über eine Softwareapplikation abgebildet sind. Damit kann die Datenmigration so in den Transformationsprozess integriert werden, dass die Downtime reduziert wird. Es lohnt sich, dem Umstieg auf S/4 andere SAP-Datenmigrationsprojekte voranzustellen. Sind einige typische Herausforderungen vorab bewältigt , können bei der reinen Migration die Zeitfenster noch kompakter ausgereizt werden. Nachfolgend stellen wir fünf Beispiele vor.

SAP-Migration in die Cloud

Die grösste Hürde bei der Migration von SAP-Systemen in die Cloud besteht darin, in einem vom Kunden vorgegebenen Zeitfenster die produktiven SAP-Systeme in der Cloud bereitzustellen. Was machen wir aber mit SAP-Datenbanken jenseits der 10 TB Grenze, wenn die maximale Downtime 48 Stunden beträgt? Ein SAP-Assessment kann Auskunft darüber geben, welche Systeme ohnehin wenig bis nicht genutzt werden, wie hoch die Datenvolumina in einzelnen Applikationen sind oder wie gross ein künftiges Cloud-System sein muss. Der optimale Weg zum passenden S/4HANA-Zielsystem in der Cloud – egal, ob Azure, AWS oder Google – lässt sich simulieren. Es resultieren geringere Projektrisiken und -kosten.

Harmonisierung von SAP-Systemen und Landschaften

Beim Zusammenführen von verschiedenen SAP-Systemen müssen auch Datenstrukturen vereinheitlicht werden. Effizient ist das nur, wenn hernach die Altsysteme abgeschaltet werden. Doch zu oft werden diese weiterbetrieben, weil die Unternehmen Datenverluste fürchten. Lösen lässt sich dieses Dilemma, wenn Daten nicht nur archiviert, sondern historisiert werden. Historisierung bezeichnet das intelligente Stilllegen von Systemen, losgelöst von den bisherigen Applikationen. Die Datenlogik bleibt erhalten. Bei sogenannten «Managed Application Retirement Services» werden Daten und Dokumente unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensanforderungen in punkto Kritikalität und Verfügbarkeitsbedarf in eine hochsichere, dedizierte Cloud-Umgebung überführt. In der neuen Umgebung lassen sich alle individuellen Compliance-Anforderungen problemlos umsetzen; rechtliche Vorgaben wie EU-DSGVO und GoBD-Konformität sind in der Regel bereits abgebildet.

Abbildung von Mergers & Acquisitions oder Devestitionen in SAP Systemen

Datenmigrationsstrategien und -methoden leisten auch einen wichtigen Beitrag für andere Business-Herausforderungen wie z.B. das Herauslösen eines SAP-Buchungskreises aus einem System bzw. einer Landschaft. Dies wird u.a. im Rahmen von Carve-outs bzw. bei betriebswirtschaftlicher Herauslösung eines Landesgeschäfts notwendig. Auch hier kann eine Data Migration Factory nutzbringend eingesetzt werden: Die notwendigen Daten und Prozesse werden über einen Assessement-Prozess identifiziert. Sie werden anschliessend weitgehend automatisiert isoliert, herausgelöst, übergeben, im Zielsystem integriert und im Quellsystem gelöscht. Die Aufwände im Unternehmen dafür werden deutlich minimiert, die Projektlaufzeit reduziert.

Annette Menschede, Expertin für Digitalisierung und SAP-Lösungen und Head of Deal Enablement Alpine / Deputy Head of Sales Switzerland, T-Systems

Rechtskonforme Bereitstellung von Testdaten

SAP-Teams müssen vor jedem Live-Gang modifizierte oder neue Systeme testen. Dazu sind immer passende Daten bzw. Datensätze nötig – im Idealfall solche, wie sie im Produktivbetrieb anfallen. Eine simple Nachnutzung von Produktivdaten kann aber aus regulatorischer Sicht heikel sein. Im Gegensatz zu spezifisch im Labor kreierten Daten können mithilfe des Data-Migration-Factory-Ansatzes Produktivdaten gezogen, pseudonymisiert bzw. anonymisiert und im laufenden Betrieb auf SAP-Testsystemen bereitgestellt werden. Das spart Speicherplatz, verringert die Vorlaufzeit für Tests und damit auch für das Go-Live und ist compliant in punkto Datenschutz.

Migration von SAP-Landschaften nach S/4HANA nach dem Motto «how to eat an elephant»

Je grösser und internationaler das Unternehmen, desto komplexer die SAP-Landschaft. Eine solche kann nicht in einem einzigen Hauruck-Verfahren transformiert werden, sondern idealerweise Stück für Stück mit langfristiger Perspektive. Zum Start empfiehlt sich eine Vorstudie für die Definition von Architektur, Prozess und Roadmap. In einer ersten «Welle» wird an einem Ort begonnen und das System in einem «as is»-Modus migriert, damit die Funktionalitäten zunächst beibehalten werden können. Parallel wird das Altsystem weiterbetrieben. Die Synchronizität der Stammdaten während des Transfers zwischen altem und neuem System kann über eine Interimslösung gewährleistet werden, so dass die Datenbasis einheitlich bleibt. Gleichwohl kann das Unternehmen seine Daten bereinigen, indem nur notwendige extrahiert, konvertiert und ins neue HANA-System geladen werden. Nach erfolgter Migration im Piloten wird die weitere Migration über Adaptionen vorgenommen. Vorteil: geringe und lokal limitierte Downtime, höhere Datenqualität , minimierte Risiken und geringere Kosten.

Durch den Umbruch nach SAP S/4HANA und die Optionen, die Public Clouds bieten, wird die Bedeutung der SAP-Transformation beständig grösser. Die Optionen des Migrationsprozesses sollten bestmöglich ausgeschöpft werden. Dabei hilft ein Rundum-Assessment und ein spezieller Fokus auf die Migration der Daten. Unternehmen können durch eine gezielte Planung und den Einsatz von Best Practices substanzielle Mehrwerte bei der SAP-Transformation erzielen bzw. die Potenziale ausschöpfen, um den Migrationsprozess so kosten- und risikoreduziert wie möglich zu gestalten.