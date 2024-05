SAP Quality Awards 2024 vergeben

SAP Schweiz hat am gestrigen 25. April seine jährlichen "Quality Awards" vergeben. Mit den Awards sollen jeweils Kunden beglückt werden, die die bei der Planung und Durchführung von Implementierungsprojekten mit "herausragenden Leistungen" aufgefallen sind. Bewertet werden die Projekte durch eine Jury unter Berücksichtigung von zehn von SAP empfohlenen Qualitätsprinzipien.

Im vergangenen Jahr gab es noch drei Kategorien. Dieses Jahr waren es vier, laut SAP aufgrund der hohen Anzahl an herausragenden Nominationen in der Kategorie Business Transformation.

Die diesjährigen Hauptgewinner sind Sicpa in der Kategorie Business Transformation, das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (Large Business Transformation), KWC (S/4Hana Cloud Transformation) und der Migros-Genossenschafts-Bund (Successfactors Transformation).

Für die ebenfalls vorgesehenen Kategorien Rapid Time to Value sowie Sustainability wurden in diesem Jahr keine Projekte eingereicht.

Die Gewinner

Sicpa ist ein international tätiges Waadtländer Unternehmen, das Sicherheitstinten für Banknoten sowie Authentifizierungs-, Identifizierungs-, Rückverfolgbarkeits- und Lieferketten-Lösungen anbietet. Beim mit dem Award ausgezeichneten Projekt ging es um eine Migration auf S/4Hana On-Premises sowie die Einführung weiterer neuer SAP-Lösungen.

Auch beim ähnlich gelagerten aber grösseren Projekt des EWZ wurden S/4Hana sowie weitere SAP-Lösungen aus den Bereichen Experience Analytics eingeführt.

KWC, ein internationaler Hersteller von Armaturen und Sanitär-Lösungen, hat ebenfalls S/4Hana eingeführt. Dazu kamen zusätzliche Lösungen wie die SAP Business Technology Platform (BTP), die Sales Cloud, SAP FSM für das Management des Aussendienstes und Successfactors.

Der Migros-Genossenschafts-Bund hat seine HR-Prozesse erneuert und damit verbunden mehrere Lösungen aus dem Successfactors-Portfolio eingeführt. Nach einem weiteren Rollout werden laut SAP über 80'000 Mitarbeitende der Migros die Lösung verwenden.