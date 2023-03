SAP-Strategie ist für Spitäler unrealistisch

SAP will im Health-Bereich vermehrt auf Partner setzen und das SAP-Patientenmanagement (IS-H) mit dem Support-Ende der ERP-Systeme SAP ECC nicht mehr unterstützen. Das ERP-System wird von S/4Hana abgelöst und deshalb nur noch bis ins Jahr 2030 weiterentwickelt. Es werde keinen Nachfolger für IS-H geben. Nun hat der Arbeitskreis Healthcare der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe eine Umfrage ausgewertet, wie Krankenhäusern und Kliniken die Situation bewerten.

Laut SAP sollen die in IS-H abgebildeten Funktionalitäten durch moderne Krankenhausinformationssysteme (KIS) abgedeckt werden. "Das ist vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte der Befragten ein klinisches Informationssystem von Oracle Cerner einsetzen, das nur in Kombination mit IS-H funktioniert, eine fatale Situation", kommentiert Michael Pfeil, DSAG-Arbeitskreissprecher Healthcare.

Entsprechend deutlich fällt die Forderung der DSAG aus: Häuser, die dieses System einsetzen, brauchen schnellstmöglich Klarheit darüber, wie und wann Oracle Cerner eine verbindliche Nachfolge zumindest mit den bestehenden Funktionen und einer Perspektive für Erweiterungen präsentiert.

Mit dieser Strategie will SAP seinen Kunden die Wahl ihres modularen Set-ups für klinische Prozesse überlassen. Die Hälfte der Befragten hatte zum Zeitpunkt der Umfrage noch keine Pläne für eine Ablösung ihres Systems.

"Wir können nicht länger warten. SAP-Partner müssen uns endlich mitteilen, wie schnell sie uns eine vollständige Lösung für Patientenabrechnung und -adminsitration realisieren können, im besten Fall ergänzt um die notwendigen KIS-Funktionalitäten", fordert Tajana Neitz-Kluge, stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises Healthcare.

S/4Hana kommt nur stolpernd voran

In der Umfrage ging es ebenfalls darum, wie viel Eigenentwicklungen im Einsatz sind. 64% schätzen diese als umfangreich ein, während 27% Eigenentwicklungen im mittleren Umfang einsetzen. 9% schätzen den Anteil ihrer Eigenentwicklungen als gering ein. "Krankenhäuser und Kliniken sind heute von IS-H in Form von Customizing und Business-Add-ins eine Flexibilität gewöhnt, die durch Erweiterungen auch bei einer Nachfolgelösung gegeben sein sollte. , erläutert Tatjana Neitz-Kluge.

Hürden auf dem Weg zur Cloud

Für viele der befragten Klinik-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter stellen sich auch noch Hürden auf dem Weg zur Cloud. 11% der Befragten schliessen diese kategorisch aus, 62% würden Cloud-Anwendungen einsetzen, allerdings nicht für Gesundheitsdaten und 24% halten den Einsatz für vollständig denkbar. Nur 4% geben an, gerne Cloud-Anwendungen einsetzen zu wollen.

Relevant ist das insbesondere vor folgendem Hintergrund: SAP will über die bestehenden API hinaus weitere Möglichkeiten bieten, um KIS-Systeme in das S/4Hana-Kernsystem zu integrieren. Dazu gehören zum Beispiel die Foundation Services, eine Anbindung über die FHIR-Schnittstelle (Fast Healthcare Interoperability Resources) in der Cloud.

"Die FHIR-Schnittstelle in der SAP Business Technology Platform (BTP) wird weiterhin von SAP propagiert, aber uns als Anwenderinnen und Anwender ist unklar, wie wir konkret damit verfahren sollen – und vor allem wissen wir nicht, ob dann die Gesundheitsdaten in der Cloud lägen", erläutert Michael Pfeil und ergänzt: "Die Cloud-Nutzung im Klinikbereich ist nicht so ohne weiteres möglich – bevor die BTP im Kontext der Patientendaten genutzt werden kann, müssen Anpassungen erfolgen."

Gefordert sei hier auch die Politik. Standards müssten etabliert, Ressourcen bereitgestellt und der Datenschutz angepasst und vereinheitlicht werden.

SAP-Strategie ist unrealistisch

Somit stehen nicht nur die Einführung von S/4Hana und der BTP, sondern auch Alternativlösungen für die Patientenadministration und -Abrechnung sowie das KIS als Ersatz für IS-H. "Die SAP-Strategie geht an den Realitäten der Kundinnen und Kunden vorbei", kritisiert Pfeil. Nur 9% der Befragten sehen eine realistische Chance, eine Nachfolgelösung für IS-H bis 2027 zu implementieren.

Die herrschende Unklarheit lässt die Branche verunsichern. Aus Anwendersicht sei die Strategie von SAP im Healthcare-Bereich nicht nachvollziehbar und kritisch zu beurteilen.

Die DSAG fordert daher mehr Zeit. SAP hat für die Software SAP ERP Central Component eine Mainstream-Wartungszusage bis Ende 2027 gegeben. "Es ist unrealistisch, dass alle Häuser zwischen 2024 und 2030 auf Partnerlösungen migrieren können, die aktuell noch nicht entwickelt sind", erläutert Hermann-Josef Haag und ergänzt: "Die potenziellen Partner und die IT-Abteilungen in den Häusern selbst haben nicht ausreichend Ressourcen, um alle Krankenhäuser zu bedienen."