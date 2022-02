SAP warnt vor sehr kritischen Sicherheitslücken

SAP und die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) warnen gemeinsam vor Schwachstellen, die SAP-Anwendungen betreffen, die den SAP Internet Communication Manager (ICM) verwenden. Laut dem Alert der US-Behörde können Angreifer die Lücken unter anderem für den Diebstahl sensibler Daten, Finanzbetrug, Ransomware und die Übernahme von Systemen nutzen.

Die Cybersecurity-Firma Onapsis Research Labs und das SAP Product Security Response Team haben Berichte zu den Schwachstellen "CVE-2022-22532" (CVS-Score 8.1), "CVE-2022-22533" (CVS 7.5) sowie "CVE-2022-22536" veröffentlicht. Letztere gilt mit dem höchst möglichen Score 10 als sehr kritisch. Zu den bekannten betroffenen Produkten gehören laut SAP WebDispatcher, Content Server, ABAP und NetWeaver.

"Diese Schwachstellen können über das Internet ausgenutzt werden, ohne dass Angreifer in den Zielsystemen authentifiziert werden müssen, was sie sehr kritisch macht", sagte Mariano Nunez, CEO und Mitbegründer von Onapsis. Auch seien die Probleme standardmässig in der ICM-Komponente vorhanden. "Eine einfache HTTP-Anfrage, die von keiner anderen gültigen Nachricht zu unterscheiden ist und ohne jegliche Art von Authentifizierung, reicht für eine erfolgreiche Exploitation aus."