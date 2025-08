SAP will Smartrecruiters kaufen

Das deutsche ERP-Unternehmen SAP plant, die US-Firma Smartrecruiters zu übernehmen. Die beiden Softwareanbieter hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, heisst es in einer Mitteilung.

Die Expertise und Anwendungen für automatisierte Prozesse in der Personalbeschaffung seien eine ideale Ergänzung für die SAP Suite für HR-Prozesse, schreiben die Walldorfer. Mit dem Zukauf will das Unternehmen seine HCM-Suite stärken und Kunden mit den nötigen Werkzeugen ausstatten, um Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten. Mit der Software liessen sich beispielsweise Analysen erstellen, sodass Unternehmen Einblicke in ihren Talentpool erhalten oder erkennen, wo es zu Engpässen kommen könnte.

Integration ins SAP-Portfolio und als eigenständige Lösung

Das Smartrecruiters-Portfolio soll auf absehbare Zeit als eigenständige Lösung verfügbar bleiben, schreibt SAP. Die Lösungen sollen aber auch in die HCM-Tools von SAP einfliessen. So werde man den Kunden erweiterte, KI-gestützte Funktionen für den Recruiting- und Einstellungsprozess bieten, schreibt SAP.

Muhammad Alam, SAP-Vorstandsmitglied. Foto: SAP

"Kunden werden in der Lage sein, den gesamten Lebenszyklus von Kandidaten und Kandidatinnen – von der Ansprache und dem Vorstellungsgespräch bis hin zum Onboarding und darüber hinaus – in einem einzigen System zu bearbeiten", sagt Muhammad Alam, Vorstandsmitglied von SAP. So liesse sich der Prozess für sämtliche Beteiligte vereinfachen.

Smartrecruiters hat seinen Hauptsitz in den USA und unterhält mehrere Niederlassungen in Europa. Laut eigenen Angaben zählt der Anbieter 4000 Unternehmen weltweit als Kunden, darunter Amazon, KPMG und Visa. Im Jahr 2021 wurde Smartrecruiters nach einer Finanzierungsrunde mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.

Zu den finanziellen Details des Deals machen die Unternehmen keine Angaben. Der Vollzug der Übernahme wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich aller üblichen Bedingungen.