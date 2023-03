SAP will weg von Datensilos

SAP stellt eine neue Lösung für das Datenmanagement vor. Kundinnen und Kunden sollen mit SAP Datasphere auf sofort verwendbare Daten in der gesamten Datenlandschaft zugreifen können. Das deutsche Unternehmen partnert zudem neu mit vier Daten- und KI-Unternehmen, heisst es in einer Mitteilung.

SAP spricht das Problem von Datensilos an. Viele Daten in Organisationen sind in verschiedenen Systemen und an unterschiedlichen Orten wie etwa bei Cloudanbietern, Datenanbietern und in On-Premise-Systemen voneinander abgegrenzt.

Kunden müssen so die Daten aus ihren ursprünglichen Ablageorten extrahieren und an einen zentralen Ort exportieren.

Daten einfach integrieren

Mit der SAP Datasphere sollen diese Probleme gelöst werden, verspricht die Firma. Kunden haben die Möglichkeit, eine Data-Fabric-Architektur für das Management von Geschäftsdaten zu gestalten. "Wir wollen helfen, SAP-Daten sowie Daten aus Anwendungen und Plattformen anderer Unternehmen einfach und sicher zu integrieren. Sie erhalten dadurch neue Einblicke und Informationen und können ihre Digitalisierung weiter voranbringen", erklärt Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des SAP-Vorstandes.

Die Lösung vereinfache die Datenlandschaft und sorge dafür, dass man den Daten mehr vertrauen könne.

Partnerschaften für Datenstrategie

SAP tut sich ausserdem mit verschiedenen Technologieunternehmen für seine Datenstrategie zusammen. Collibra soll über eine Integration an SAP angebunden werden. Weiter wird Confluent seine Datenstreaming-Plattform und Databricks sein Data Lakehouse mit SAP integrieren. Eine Partnerschaft mit Datarobot sorgt dafür, dass Kunden automatisierte Machine-Learning-Funktionen für multimodale Daten auf SAP Datasphere nutzen und direkt in ihre Data Fabric für das Management von Geschäftsdaten einbinden können.