SAP zeichnet herausragende Schweizer Projekte aus

Seit 2008 verleiht SAP Schweiz jährlich den "Quality Award" an Kunden. Ausgezeichnet werden Projekte, die durch eine sorgfältige Planung, hohe Qualitätsstandards und eine schnelle, kosteneffiziente Umsetzung nahe am SAP-Standard überzeugen, heisst es vom Unternehmen zum Hintergrund. Die Awards 2025 wurden am 8. Mai vergeben, insgesamt sind achtzehn Projekte prämiert worden.

Die Hauptgewinner der diesjährigen Quality Awards sind:

Kategorie "SAP Business Transformation, Cloud" : Interroll Management. Im Rahmen des Projekts hat Interroll mehrere SAP-Cloud-Lösungen eingeführt, darunter S/4Hana Cloud, Global Trade Services und die Business Technology Plattform Work Zone. Zudem wurden bestehende SAP-Produkte mit den neuen Lösungen integriert. Die Jury sei besonders beeindruckt von dem zielgerichteten Vorgehen, dem Fokus auf den erzielbaren Business-Mehrwert, der klaren Kommunikationsstrategie sowie den zahlreichen umgesetzten Innovationen gewesen, so eine Mitteilung. Unterstützt wurde Interroll vom Implementierungspartner SAP Schweiz.

Gewinner der Kategorie "SAP Business Transformation, Hybrid" sind

ABB Information Systems. Begleitet vom Partner PwC, hat das Unternehmen in einem globalen Finanztransformation-Programm auf Basis von S/4Hana sieben Prozesse inklusive Integration zu weiteren SAP-Lösungen implementiert. Die Jury war laut Mitteilung beeindruckt vom dedizierten Fokus auf den Geschäftsmehrwert und dem methodischen Vorgehen im Projekt.

und das Finanzdepartement des Kantons Luzern, das in einem Transformationsprojekt die Ablösung und das Redesign der bestehenden SAP-Systeme umgesetzt hat. Die Jury hob den frühzeitigen Einbezug der betroffenen Anwender in die Neugestaltung der zukünftigen Lösung sowie die Transparenz im Projektteam hervor. Das Projekt wurde mit Unterstützung von Wavestone Consulting durchgeführt.

Die Solothurner Spitäler haben den Hauptpreis in der Kategorie "Business Transformation, Health Care" gewonnen. Beim Projekt wurde mit dem Implementierungspartner Swisscom die bestehende SAP-ECC-Umgebung auf die S4/Hana-Plattform überführt. Die Jury war beeindruckt von der Sicherstellung des 24x7 Betriebs während der Migration. Sie betont zudem die erreichte Datenqualität sowie "null offene Fehler" beim Go-live, wie es heisst.

"SAP Rapid Time to Value, Commerce" : Clariant International hat Commerce Cloud implementiert, mit dem Ziel, einen globalen Webshop aufzubauen. Überzeugt hat die Jury laut dem ERP-Anbieter insbesondere der gewählte Ansatz zur Vereinfachung und der hohe Automatisierungsgrad der Geschäftsprozesse. Zusammen mit dem Implementierungspartner Sybit wurde das Projekt in nur fünf Monaten umgesetzt.