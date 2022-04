SAP zeichnet Schweizer Kundenprojekte aus

Inside Channels Forum

IT-Firmen müssen auch Berater sein (auch wenn sie nicht wollen). Wie es mit der Innovation klappt, erklärt Gertrud Hierzer, Vice President HR T-Systems Alpine, am Inside Channels Forum. Ausserdem am 25. Mai in Zürich zu hören: Was tun, wenn Ihre Mitarbeitenden nicht mehr ins Büro zurückkommen? Und: Gibt es für IT-Firmen nur noch diese zwei Wege: gekauft werden oder sterben?

Kostenlose Tickets gibt es ab sofort bei unseren Sponsoren Cisco, Dell, Ingram Micro und Tech Data. Melden Sie sich bei Interesse bei:

Dell und Ingram Micro (E-Mail)

Tech Data, Gabi Nötzli (E-Mail)

Cisco, Nadine Amrein (E-Mail)