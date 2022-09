SATW lanciert "Swiss TecLadies"-Programm

Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften ( SATW ) hat am 3. September im Rahmen einer Veranstaltung an der EPFL in Lausanne ihr " Swiss TecLadies " Mentoring-Programm lanciert. Das Programm soll 13 bis 16 Jahre alten Mädchen Einblicke in technische Berufe geben und sie so in den MINT-Disziplinen fördern.

"Um dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in den Bereichen Informatik und Technik zu begegnen, ist es wichtig, den weiblichen Nachwuchs zu fördern, der in diesen noch immer überwiegend von Männern dominierten Berufssparten durchaus seinen Platz einnehmen kann", sagt dazu Sandra Weidmann, die Programmleiterin von Swiss TecLadies. Die Initiatorinnen arbeiten mit dem R esearch Center for Vocational Psychology and Career Counseling (CePCO) der Universität Lausanne zusammen, um dem Programm eine möglichst grosse Wirkung zu verleihen.

Am Eröffnungstag trafen sich laut Swiss Tecladies 120 Mentees zum ersten Mal untereinander und mit ihren Mentorinnen. Diese werden sie nun ab sofort bis Juni 2023 als Beraterinnen und Vorbilder begleiten. Zu den Mentorinnen gehört beispielsweise Deborah Müller, Space Technology and Industrial Relations Advisor in der Schweizer Delegation für Technologie-Harmonisierung bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie ist Mentorin für die Deutschschweiz. Ebenfalls dabei als Mentorin für die Südschweiz ist Monica Landoni, Forscherin und Referentin an der Informatikfakultät der Università della Svizzera italiana USI.