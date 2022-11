SBB-IT-Störung in der Nacht behoben (Update)

Ein IT-Problem beziehungsweise mehrere IT-Probleme haben am gestrigen 8. November zu Störungen bei der SBB geführt. Betroffen waren unterschiedliche Systeme. Die Website war zeitweise nicht erreichbar. Gleichzeitig war der Billettverkauf auf der SBB Mobile App nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Das Zugpersonal verkaufte stattdessen Tickets im Zug. Zudem funktionierte auch der Billettkauf an den Automaten, wie die SBB-Medienstelle mitteilte.

Das Problem auf der Website hatte die Bahn gestern gegen 14 Uhr behoben. Die Störung der Mobile App hielt am späteren Nachmittag noch an. Die IT-Probleme beeinträchtigten nach SBB-Angaben auch die Kundeninformation auf den Bahnhöfen. So waren Durchsagen nicht überall möglich. Auf den Perrons zeigten die Informationstafeln die nächsten Abfahrten teilweise nicht oder nur zeitverzögert an.

Heute Morgen um 6 Uhr meldete die SBB, dass die Störungen im Laufe der Nacht weitgehend behoben werden konnten. Teilweise könne es aber immer noch zu Verzögerungen bei der korrekten Darstellung auf Anzeigetafeln kommen.

Wie man sieht, waren eine ganze Reihe recht unterschiedlicher Systeme betroffen. Wir haben bei der SBB-Medienstelle nachgefragt, ob bereits Ursachen der Störung eruiert wurden, haben bisher aber noch keine Antwort auf die Frage erhalten.

(Update 17 Uhr): Wie uns die SBB-Medienstelle mittlerweile mitgeteilt hat, wurde als Auslöser für die gestrige IT-Störung ein Fehler im Speichersystem eruiert und danach behoben. Die genaue Ursache dafür werde nun ausführlich analysiert.