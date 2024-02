Schaffhausen will Baupolizeiarchiv digitalisieren

Die Stadt Schaffhausen hat die Beschaffung "Digitalisierung Baupolizeiarchiv" gestartet. Die Baupolizei koordiniert und überwacht den Bewilligungsprozess und verfügt über Akten wie Baugesuche und Gebäudepläne, die bis ins Jahr 1900 zurückreichen. "Die aktuell genutzten Archivräumlichkeiten stossen an ihre Kapazitätsgrenzen und die Abteilung zieht voraussichtlich im Sommer 2024 in ein anderes Verwaltungsgebäude um", heisst es im Pflichtenheft.

Das Archiv umfasst laut Behörde 175 Laufmeter Akten und rund 12'000 Aktenmappen. Mit der Umsetzung des Projektes will Schaffhausen eine digitale Bereitstellung von Archivunterlagen für alle beteiligten städtischen Fachstellen und eine Reduktion des Aufwands für den Zugriff auf Unterlagen erreichen. "Die digitalisierten Dokumente werden im digitalen Archiv der Geschäftsapplikation (GemDat Bau & D3 DMS) der Baupolizei im korrekten Geschäftsfall abgelegt. Dies erfolgt durch digitale Prozesse der Baupolizei", schreibt das zuständige Hochbauamt.

Zu den alten Akten heisst es: "Die Mappen sind zwar mit Aktennummern versehen, was eine eindeutige Identifikation erlaubt. Allerdings ist die Beschriftung nur handschriftlich oder maschinell – es gibt keine QR- oder Barcodes." Alle Unterlagen sollen jetzt digitalisiert werden.

Auslagerung und Rückführung des Archivs

Der gesuchte Anbieter muss dafür "die technischen und prozessualen Konzepte zur Digitalisierung von Akten, zur Bewirtschaftung des physischen Archivs während der Digitalisierung, zur initialen und finalen Logistik sowie deren Umsetzung bis zum Abschluss verantworten".

Für die Digitalisierung sollen die Akten in ein Archiv des Anbieters ausgelagert werden. Nach Abschluss des Projektes müssen die physischen Akten dann wieder ins Archiv der Baupolizei überführt werden. Die Datenbearbeitung hat in der Schweiz oder in einem Staat mit angemessenen Datenschutzniveau gemäss der Datenschutzverordnung DSV zu erfolgen.

Tägliche Übermittlung digitalisierter Akten

Die Digitalisierung umfasst laut Pflichtenheft unter anderem das Erstellen von Scans, die Versiegelung der Dokumente mit gängigen elektronischen Zertifikaten und das Prüfen von Metadaten. Die digitalisierten Dokumente sollen täglich über eine elektronische Schnittstelle und verschlüsselt an ein strukturiertes Ablagesystem der Baupolizei übermittelt werden, ebenso das täglich aktualisierte digitale Inventar.

Als Abschluss der Auslagerung wird Ende 2024 genannt. Ab Januar 2025 stehen die neuen Archivräume für die Rückführung der Akten zur Verfügung. Deren gesamte Digitalisierung soll bis spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein. Der Anbieter muss danach alle digitalen Dokumente und das digitale Inventar auf seinen Systemen löschen. "Die Löschung wird in Form eines Löschprotokolls dokumentiert und der Baupolizei übergeben", hält die Behörde fest.