Schert Apple bei den Ladekabeln schon wieder aus?

In der EU soll USB-C bei gewissen Geräten zum Standard werden. Apple aber scheint wieder einmal einen eigenen Weg gehen zu wollen. Die EU-Kommission hat den Konzern deshalb davor gewarnt, beim bevorstehenden Wechsel der Ladestecker-Technologie der iPhones einige Funktionen einzuschränken. Dies sei unzulässig.

Das betonte EU-Industriekommissar Thierry Breton in einem Schreiben, das der Presseagentur 'DPA' in Brüssel vorliegt. Die EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte soll vom 28. Dezember 2024 an greifen, vorgeschrieben wird USB-C als Standard. In iPhones kommen hingegen seit 2012 Apples hauseigene Lightning-Ladestecker zum Einsatz.